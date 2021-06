Onderzoek naar De Nieuwe Veste: renovatie niet geschikt

Het huidige gebouw van De Nieuwe Veste in Coevorden is aan vervanging toe (Rechten: RTV Drenthe/Dylan de Lange)

Renovatie of gedeeltelijke nieuwbouw van middelbare school De Nieuwe Veste in Coevorden is geen goed alternatief voor complete nieuwbouw. Het kost evenveel als nieuwbouw, maar is moeilijk aan te passen aan de huidige wensen van het onderwijs.

Dat blijkt uit onderzoek naar renovatiemogelijkheden van onafhankelijk onderzoeksbureau PhentaRho, dat op verzoek van de gemeenteraad is uitgevoerd.

Nieuwbouw op huidige locatie of Holwert-Midden

Het college stelt daarom de gemeenteraad voor om de school niet te renoveren en nieuwbouw verder te onderzoeken. Uit dat onderzoek moet blijken welke locatie het meest geschikt is: de huidige locatie aan de Van Heeckerenlaan of op het bedrijventerrein Holwert-Midden, dichtbij het station.

Eerder bleek dat de verwachte kosten voor een energieneutraal schoolgebouw op Holwert-Midden geschat werden op 36 tot 42 miljoen euro. Veel hangt af van bijkomende kosten, zoals aankoop van gronden, sloop- en ontwikkelingskosten.

Wethouder Jeroen Huizing benadrukt dat er iets moet gebeuren. "Het huidige gebouw van de Nieuwe Veste is te groot en verouderd en brengt daardoor veel onnodige beheerskosten met zich mee. Ook voldoet het niet meer aan de onderwijsbehoeften van deze tijd."

"We willen samen ervoor zorgen dat het voortgezet onderwijs ook in de toekomst in Coevorden blijft en de kinderen dichtbij huis naar school kunnen", zegt Huizing. "Met de resultaten van dit onderzoek kunnen we weer een belangrijke stap zetten."

Onderzoek

Het college geeft de voorkeur aan nieuwbouw op de locatie Holwert-Midden, maar de gemeenteraad drong in januari, via een motie van BBC2014, extra onderzoek af naar renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw op de huidige plek van de school.

Volgens het onderzoek dat er nu ligt, zijn alle scenario's haalbaar, maar kleven er aan renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw risico's. De investering van renovatie is bijna even hoog als de investering voor nieuwbouw, maar het gebouw is dan niet aan te passen aan de onderwijskundige visie van de Nieuwe Veste. Ook zijn er hoge kosten voor tijdelijke huisvesting en veroorzaakt de (ver)bouw overlast voor het onderwijs.

Vervolgonderzoek

Als de gemeenteraad ermee instemt, komt er een vervolgonderzoek naar welke locatie het meest geschikt is: de Van Heeckerenlaan of Holwert-Midden. Daarnaast komt er een onderzoek naar de algehele aanpak van industriegebied Holwert-Midden. Het onderzoek duurt ongeveer vier maanden, waardoor er eind van dit jaar een besluit genomen kan worden over de locatie.

