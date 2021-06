Kijk live: Jeugdconcert Noord Nederlands Orkest

Vandaag speelt het Noord Nederlands Orkest (NNO) een nieuwe voorstelling in de reeks van de Pieter Roelf Jeugdconcerten. Deze speciale editie van 'Spring in het Orkest' is live te volgen op rtvdrenthe.nl.

Het concert richt zich op kinderen van groep 6, 7 en 8 (ook speciaal onderwijs). In 45 minuten maken de leerlingen kennis met het NNO en haar musici. Voetjes van de vloer, drummen op de buik, stampen op de beat, het mag allemaal.

Leuke opdrachten

Tijdens de livestream krijgen de leerlingen allerlei leuke opdrachten die ze zelf in de klas of thuis kunnen doen. Door middel van de Young Person's Guide to the Orchestra van Benjamin Britten komen alle instrumentgroepen voorbij. De musici laten zien hoe de instrumenten werken, vertellen grappige anekdotes en laten natuurlijk de mooiste muziek horen.

In veel Noordelijke scholen gaan de klassen dit concert om 12:30 uur gezamenlijk bekijken via onderstaande livestream. Voor iedereen die het heeft gemist, of het graag thuis nog terug wil kijken met ouders, broertjes en zusjes is het hele concert vanaf 14 juni nogmaals te zien op www.nno.nu.

Bekijk het NNO Jeugdconcert live: