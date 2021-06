Inwoners De Wolden willen een informele burgemeester die snel actie onderneemt

De Wolden is op zoek naar een nieuwe burgemeester door het vertrek van Roger de Groot naar de Noordoostpolder.

Profielschets

Vanavond praat commissaris van de Koning Jetta Klijnsma met de gemeenteraad over de vrijgekomen burgemeesterspost. In een raadsvergadering wordt de profielschets vastgesteld.

In de aanloop daarnaartoe werden inwoners gevraagd welke eigenschappen hun nieuwe burgermeester moet hebben. Waar de burgers het over eens zijn volgens het onderzoek, is dat het een burgemeester moet worden die dicht bij de mensen staat.

Zo moet hij of zij vooral inwoners bezoeken en zichtbaar zijn in de lokale media in plaats van de landelijke media.

Minder overeenstemming

Op een aantal andere gebieden denken de inwoners verschillend. Er zijn verschillende meningen over de vraag of een burgemeester hard moet optreden of juist rustig met betrokkenen om tafel moet gaan. Verder is er ook verdeeldheid over de vraag of de nieuwe burgemeester zich moet richten op uitdagingen van de toekomst of van vandaag.

Verder werd ook gevraagd naar wel type burgemeester de inwoners van De Wolden zoeken. Daaruit blijkt dat 39 procent een 'enthousiaste aanvoerder' wil, gevolgd door een 'efficiënte probleemoplosser' (26 procent), 'kritische coach' (26 procent) en een 'trouwe beschermer' (6 procent).

Begin 2022

Nadat vanavond de profielschets wordt vastgesteld, kunnen geïnteresseerden vanaf morgen solliciteren. De verwachting is dat begin volgend jaar de nieuwe burgemeester aan het werk kan.

Tot die tijd is oud-burgemeester Janny Vlietstra terug als waarnemer. Ze was in 2011 en 2012 ook al interim-burgemeester van De Wolden.