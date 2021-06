Voormalige Giethoorn-drukkerij Meppel heeft een nieuwe huurder

De voormalige Giethoorn-drukkerij in Meppel heeft een nieuwe huurder. Veldhuis Media uit Raalte verhuist naar het historische pand. Veldhuis vestigt zich volgend jaar op industrieterrein Noord, in het pand waar tot voor kort drukkerij Wilco zat. Het betekent extra werkgelegenheid in Meppel, zegt de nu nog Overijsselse drukkerij.

"Dit is een super mooie stap voor ons", vertelt Veldhuis-directeur Oscar Jager. Zijn bedrijf barst in Raalte uit zijn voegen. "De vloer staat gewoon vol, dus we moesten nadenken over een volgende stap."

In drukkersland wordt dan gauw gesproken over een fusie. "Consolideren is gewoon geen optie voor ons", vervolgt Jager. "Dat hebben we fout zien gaan bij anderen. Daarom keken we al een tijdje naar een grotere locatie."

Gouden kans

De perfecte locatie vond hij in Meppel. Daar vertrekt drukkerij Wilco uit een pand aan Eekhorstweg. Wilco zag geen toekomst meer in het pand, omdat het niet aangekocht kon worden.

Het pand is een stuk groter en biedt Veldhuis ruimte om te groeien. Omdat de vorige huurder ook een grote drukkerij was, beschikt het pand al over de juiste voorzieningen. "De infrastructuur, beheersing van de luchtvochtigheid, persluchtsystemen, vloerbelasting en stroomvoorziening. Welk pand heeft dat nou?", lacht Jager. "We wilden wel in de buurt van Raalte kijken, maar dit was gewoon een gouden kans."

Veldhuis neemt in januari zijn intrek. In juni wil Jager operationeel zijn. "We hebben hier nu 94 medewerkers. Die gaan allemaal mee naar Meppel. Er gaat ook extra werkgelegenheid ontstaan. Al vanaf begin 2022, en de jaren daarna ook. We gaan dat pand niet betrekken om rustiger aan te gaan doen. We voorzien echt kansen om nog verder te groeien en daar zijn dan ook extra mensen bij nodig."

Voor de locatie in Meppel heeft Jager al twee nieuwe achtkleurenpersen gekocht. "Vorig jaar hebben we wel even last gehad van de economie, maar dat komt nu weer in een beter vaarwater terecht. We hebben de groei te weer pakken. Daarom moeten we uitbreiden in capaciteit."

Drukkerstad Meppel

"Eerlijk gezegd zag ik het vertrek van Wilco wel een beetje aankomen", vervolgt Jager. "Soms moet je wachten tot iets gebeurt. Ook dat is goed ondernemerschap. Toen Wilco vertrok zijn we gebeld en hebben we een kop koffiegedronken met de pandeigenaren, de familie Giethoorn. Dat is een familie met een rijk drukkersverleden. Ook voor hen is het fijn dat het pand een drukkersbestemming behoudt."

Het vertrek van Wilco leek ook een historische deuk voor de Meppel. De stad heeft een verregaande geschiedenis in de grafische industrie. "Het drukkersgilde in Meppel hebben we hersteld", aldus Jager. "Dat doet zeker wat met ons. Meppel is gewoon een drukkerstad dat dreigde te verdwijnen. Mijn compagnon en ik zijn zelf Meppelers en we hebben het drukkersvak in Meppel geleerd. Het is niet dé reden om in Meppel te vestigen, maar wel een erg mooie bijkomstigheid."

Lees ook: