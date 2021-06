Kater Felix na vijf jaar thuis: 'Ze wilden hem niet teruggeven'

Een week geleden kreeg het baasje van Felix, die liever anoniem blijft, ineens een berichtje. "Mijn kat was teruggevonden. Vlakbij Antwerpen liep hij rond. Iemand had Felix laten controleren op een chip en daar stonden mijn gegevens als eigenaar in."

"In eerste instantie kon ik het niet geloven. Ik had niet verwacht dat ik ooit nog iets van hem weer zou horen, maar ik ben zo blij dat hij er weer is. Hij geeft me kopjes en eet uit mijn hand."

Van de een op andere dag verdwenen

Assen, vijf jaar geleden. Terwijl het baasje van Felix voor werk een week van huis is, zorgt zijn broer dat de kat te eten krijgt en regelmatig naar buiten kan. Maar ineens keert Felix niet meer terug. "Ik kwam thuis en hij was er niet meer. Ik heb in de buurt gezocht, eten buiten neergezet, bij de buren gevraagd en heb hem uiteindelijk als vermist opgegeven bij Amivedi (organisatie die zoekt naar vermiste huisdieren, red.). Maar Felix kwam niet meer terug. Ik was bang dat hij ergens onder een auto was gekomen."

Vijf jaar lang blijft het stil. De Assenaar verhuist naar Rotterdam en hoort niets weer van zijn kat. Tot ruim een week geleden alle alarmbellen gaan rinkelen. Vlakbij Antwerpen is een chip uitgelezen van een zwarte kat met witte vlekjes. Het blijkt Felix te zijn, die 280 kilometer van huis is. Er wordt contact opgenomen met het baasje, die zijn oren niet kan geloven.

"Ik was in het buitenland toen ik het bericht kreeg. Daar heb ik contact opgenomen met de mensen die mijn kat verzorgden. Dat leek allemaal in orde, maar na een paar dagen gaven zij aan dat zij het jammer vonden dat ik Felix wilde ophalen. Daar heb ik wel begrip voor, maar het is mijn kat. Ik wilde hem terug."

Felix is na vijf jaar weer thuis (Rechten: eigen)

'Ze wilden Felix niet teruggeven'

De berichtjes worden al snel vervelender. Het Vlaamse gezin vertelt het baasje dat Felix het bij hen beter heeft dan bij hem en dat Felix niet meer de aaibare kat is die hij ooit gewend was. "Dat werd allemaal heel naar. Ze wilden hem niet meer afstaan en vonden dat ik maar beter een nieuwe kitten moest halen."

"Ik vind het onfatsoenlijk", vervolgt de oud-Assenaar kwaad. "Allereerst vind ik het vreemd dat je pas na anderhalf jaar een aangelopen kat laat uitlezen. En vervolgens ga je mij vertellen wat beter is voor de kat. Ik snap dat die mensen emotioneel zijn omdat het baasje zich meldt, maar ik wilde Felix gewoon terug. En als blijkt dat hij doodongelukkig bij mij is, dan kunnen we altijd kijken of hij terug kan."

Kopjes voor de baas

Daarom stapte de Rotterdammer deze week in zijn auto en rijdt naar Antwerpen. "Ik ben naar het adres gereden en onderweg werd ik steeds bozer. Hoe konden zij mijn kat bij mij weghouden? Op het moment dat ik de oprit oploop, komt er een zwarte kat naar mij toegelopen. Hij is direct naast me gaan zitten. Felix! Ik ben niet de discussie met die mensen aangegaan. Ik heb Felix opgepakt en hem meegenomen naar huis."

Felix was twee jaar toen hij verdween. Tegenwoordig is hij zeven jaar oud en niet meer de speelse kat die hij ooit was. Maar zijn baasje is gelukkig. "Toen we thuis kwamen sprong hij direct uit de mand en ging op ontdekkingstocht. Hij voelt zich hier thuis. Felix eet en drinkt en geeft me steeds kopjes. Hij herkent me. En verwilderd? Helemaal niet."

Hoe Felix nu ooit vijf jaar verdwenen is? Dat blijft een raadsel. "Misschien is hij per ongeluk in een koeriersauto gaan zitten of misschien is hij wel gestolen. Ik weet het niet. Maar ik ben heel blij dat hij weer thuis is."

