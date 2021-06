MHBOS: Vliegvissers Gert en Ron leren betweterige redacteur een lesje

"Wij blijven thuis", is het korte antwoord van Steenhuis. Wel heeft hij een afspraak geregeld voor Van Velthoven. Hij mag op bezoek bij vliegvissers Gert Blaauw en Ron de Bos, die nog een appeltje met hem hebben te schillen.

"Kom maar eens langs, Florian. Dan zetten we je in een bellyboat en dan hopen we dat het windkracht 4 is. Dan wil ik nog wel zien of jij vliegvissen een spelletje vindt", zegt Gert Blaauw in de uitzending van 'Met het Bord op Schoot' van 28 februari.

Nu mag Van Velthoven zelf naar de Baggelhuizerplas bij Assen om het zelf te oordelen. Maar voordat hij het water opgaat, leert hij eerst de techniek van het werpen van de voorzitter van de Noord Nederlandse Vliegvis Vereniging. "Wij zien dat beginnelingen de hengel te ver naar achter werpen, waardoor het touw geen rechte lijn meer heeft", zegt voorzitter Leo Hazelkamp. "Als je de techniek niet goed beheerst, kan je een gevaar voor jezelf zijn."

Gevaar

Een gevaar is Van Velthoven zeker. Helemaal in het begin, maar na verloop van tijd herstelt hij zich. Dat zorgt voor een brede lach op zijn gezicht, maar de echte testcase moet nog komen. Want een goede werptechniek betekent niet automatisch dat je veel vis vangt, weten Gert en Ron. "Het heeft ook te maken of de vissen goed willen bijten. Er zijn ochtenden dat ik tien vissen vang, maar soms ook maar twee of drie.

Het vissen vindt Van Velthoven in het begin wat lastig, en dat is niet het enige wat moeilijk is. Ook het sturen en vaart maken gaat niet automatisch. Dat doe je namelijk met je benen. Met een voet kan je sturen en met beide benen kan je vaart maken door onder water te gaan trappelen. Zo simpel is het allemaal niet! Die conclusie ondervindt ook Van Velthoven. "Ik ben er uit. Het is inderdaad een sport."