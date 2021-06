Nieuwe monumentenborden in Veenhuizen: 'Weer fris en nieuw'

Vandaag werd de eerste geplaatst bij de Koetsierswoning aan de Hoofdweg. Een woning waar de familie Vasbinder woont.

Vroeger was het de woning van de man die het beheer had over de paarden en de koets. Nu woont de familie Vasbinder er al jaren. Hans zijn vader heeft het huis gekocht van het Ministerie van Justitie en Hans kocht het weer van zijn vader.

Ook is er al jaren een hap uit de heg in de voortuin. Het oude bordje stond daar, maar is inmiddels weggehaald. Het moet plaatsmaken voor een nieuw bordje; een verfrissend bordje met zowel Nederlandse als Engelse tekst. Iets wat goed uitkomt aangezien Veenhuizen een gooi doet om op Unesco's Werelderfgoedlijst te komen.

Een hele verbetering

"Het is weer fris en nieuw", meent bewoner Hans Vasbinder. "We kunnen er met heggenschaar weer om heen, dat scheelt ook." Hij kijkt er nog even goed naar. "Mooi man", mompelt hij terwijl hij het bordje bestudeert. Dat de bordjes nu ook in het Engels zijn, is een hele verbetering, vindt Vasbinder.

Liesbeth Korf van Ontwikkelingsbureau Veenhuizen noemt het plaatsen van dit nieuwe informatiebord een primeur. De oude witte borden waren aan vervanging toe. De tekst moest spannender gemaakt worden. Het aanblik moest frisser. Meerdere monumenten in de gemeente Noordenveld krijgen zo'n nieuw bord. "Maar we nodigen mensen ook uit om met ons mee te denken over plekken die volgens hen ook uitgelicht moeten worden", vertelt ze met een grote glimlach.

17 nieuwe informatieborden

De actie is opgezet door Recreatieschap Drenthe in samenwerking met de ANWB. De provincie Drenthe heeft een subsidie verleend. De komende tijd worden ook de andere borden vervangen. Na de zomer moeten 17 informatieborden in Veenhuizen zijn vervangen.

