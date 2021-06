Carty tekent bij FC Emmen: 'Degradatie is waardeloos, maar voor mij misschien wel goed'

Het heeft even geduurd, maar eindelijk staat de handtekening op papier. De 19-jarige Luciano Carty tekende vanmiddag zijn eerste profcontract, dat hem de komende twee jaar aan FC Emmen verbindt. Bovendien is er een optie voor nóg een seizoen in de overeenkomst opgenomen.

"Ik ben heel blij", laat Carty weten. "Hier heb ik elk jaar voor gestreden."

De jonge Hoogezandster speelt sinds de C-jeugd bij de Drentse profclub en maakte afgelopen seizoen zijn debuut in de hoofdmacht. Dat was bij PSV, waar Emmen pas in de extra tijd met 2-1 werd geklopt.

'Explosief, onberekenbaar en hij kan scoren'

Daarna maakte Carty nog speelminuten in de beker tegen FC Eindhoven (2-0 winst) en bij Vitesse (3-1 nederlaag). In die laatste wedstrijd maakte de linkerspits wel indruk met zijn snelheid. Bovendien gaf hij de assist op de 3-1 en kreeg hij zelf nog een enorme kans op de 3-2. "In dat duel zag je de kwaliteiten van Luciano. Zijn explosiviteit is extreem, vanuit stilstand is hij razendsnel weg met de bal. Verder is hij onberekenbaar in zijn acties en, ook niet onbelangrijk, hij kan een doelpunt maken", aldus René Grummel (Hoofd Opleidingen van FC Emmen), die blij is dat er na Lentini Caciano weer een jeugdspeler doorbreekt. "Dat blijft toch bijzonder en uiteraard het ultieme bewijs en belang van een goede opleiding."

Volgens Grummel is de degradatie van FC Emmen niet ongunstig voor de ontwikkeling van Carty binnen de Drentse club. "Er is simpelweg minder concurrentie." Ook Carty zelf ziet door de degradatie zijn kansen op veel speelminuten stijgen. "Het is voor de club uiteraard waardeloos, maar voor wellicht wel positief."

Blessure

Carty kende aan de ene kant dus een mooi seizoen, met zijn debuut en drie duels in de hoofdmacht, maar daar kwam ook abrupt een einde aan. Een schouderblessure, waar hij ook in de jeugd regelmatig mee te kampen had, speelde weer op. Een operatie was noodzakelijk en dat betekende voor hem ook meteen einde seizoen. Sinds de winter revalideert Carty en dat doet hij nog steeds. "Voor mij geen vakantie. Ik train door in Groningen om zo eind juni meteen mee te kunnen doen met de groepstraining."