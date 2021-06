'Oldtimers' Defensie vervangen door nieuwe vrachtwagens

Door de straten van Havelte en op de N371 kunnen inwoners de nieuwe voertuigen één voor één het kazerneterrein op zien draaien. De eerste proefritjes in de omgeving worden gemaakt. De nieuwe vrachtwagens zijn volgens de militairen stukken beter dan het alternatief.

"Een airco, ja die was bij de missies in Afghanistan ook wel handig geweest", lacht korporaal Michiel. Bij verschillende missies, oefeningen en ook op de kazerne zelf worden de vrachtwagens vanaf nu ingezet. Het voelt als het uitpakken van cadeautjes.

Soepel

Havelte krijgt 170 nieuwe voertuigen. Precies evenveel als ze al hadden. Het verschil zit 'm vooral in het comfort. "Alles is elektrisch", gaat Michiel verder. "Zo zijn de ramen elektrisch bedienbaar en ook de stoelen zijn luchtgeveerd en bewegen soepel mee op de hobbels."

Bekijk in de reportage hieronder hoe de vrachtwagens eruitzien:

Aanpassingen op terrein

Bij de kazerne in het Brabantse Oirschot bleken de vrachtwagens te groot voor de stalling. In Havelte vraagt het nieuwe formaat van de wagens ook wat extra aanpassingen.

"De parkeerplaatsen moeten heringedeeld worden", vertelt Rob Koch, projectbegeleider van de 43e Brigade. "Vervolgens zal er een nieuwe werkplaats gebouwd moeten worden om het onderhoud te kunnen blijven doen. Het is niet dat ze vrachtwagens er niet in passen, maar de werkplaats voldoet niet meer aan de huidige eisen. Vandaar dat is besloten om in samenspraak met Scania nieuwe werkplaatsen te bouwen."

Laadruimte

Qua laadruimte zijn de nieuwe vrachtwagens tweeënhalf meter groter dan de 'oldtimers'. Dat betekent ook dat in plaats van twaalf zitplaatsen voor militairen er nu zestien in de wagens zijn bevestigd. "We hebben nu meer capaciteit, die minder onderhoud vergt", zegt Koch.

In sommige steden zouden de oude vrachtwagens niet meer mogen rijden. Al cormt Defensie een uitzondering op de dieselwerende regel. De nieuwe voertuigen zijn volgens Koch in elk geval een stuk zuiniger. "Ze hebben Euro-6 motoren en uiteindelijk is alles dat nu nieuw van de band af rolt een stuk zuiniger."