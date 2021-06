Klankbordgroep Schouwburg Ogterop presenteert plannen: 'Meppel heeft goud in handen!'

"Kunnen we meer doen met de schouwburg dan we nu al doen?". Die vraag stelde gemeente Meppel, eigenaar van Ogterop, aan een klankbordgroep. Die bestaat uit ondernemer Robert van Buseck, zorgbestuurder Hijbo Lantink, muziekkenner Wouter van der Burg, veranderingsmanager Geert van Wijhe en ontwerper Rineke Bootsma.

"Het is een brede groep uit de samenleving", vertelt Bootsma. "We hebben er over gesproken wat voor mogelijkheden Ogterop heeft en dat samengevat in een manifest."

18 miljoen euro

Met de renovatie van Ogterop is zo'n 18 miljoen euro gemoeid. Vorige week maakte de gemeente bekend alvast 250.000 euro te reserveren voor het ontwerp van het nieuwe cultuurpaleis.

Het manifest moet ideeën geven voor dat ontwerp. "Een goed ontwerp met veel mogelijkheden, waar echt veel Meppelers iets aan hebben, rechtvaardigt die investering ook beter", vervolgt Bootsma.

Productiehuis en poppodium

Twee ideeën van de klankbordgroep zijn al in beweging gezet. Meppel werkt aan een eigen productiehuis om eigen voorstellingen te produceren en daarmee te toeren door het land. Er is al begonnen aan een pilot. "Die pilot moet aantonen of een productiehuis mogelijk is in Meppel", vertelt Bootsma. "Een eigen productiehuis verbetert het vestigingsklimaat van Meppel en het is natuurlijk goed voor de naamsbekendheid als je de boer op gaat met een Ogterop-productie."

Daarnaast is Ogterop in gesprek met partners voor de realisatie van een kleinschalig poppodium. "Het wordt niet zoals Hedon in Zwolle. Dat is erg groot", vervolgt Bootsma. "In Meppel mikken we op 250 tot 500 mensen. Kleinschalig met bijzondere artiesten. Ogterop heeft qua theater ook een erg bijzondere programmering. Dat zou elkaar versterken."

Grote kerk

Ook stuurt de klankbordgroep aan op betere samenwerking. "Meppel kenmerkt zich door veel culturele activiteiten en evenzovele organisaties", vertelt Bootsma. "Wij willen dat Ogterop gaat investeren in samenwerking. Je zou het programma van Ogterop kunnen afstemmen op de Grote Kerk, de Plataan en de musea. Dat versterkt ook het imago van Meppel als cultuurstad."

Bedrijven

Verder lijkt het de klankbordgroep slim als Ogterop meer zakelijke klanten binnenhaalt. "Ogterop biedt nu niet genoeg mogelijkheden voor bedrijven", denkt Bootsma. "Kleinere ontmoetingsruimtes zouden bijvoorbeeld helpen. Het lijkt ons ook belangrijk dat Ogterop onderzoekt wat voor horeca die zakelijke klanten zoeken. Is Ogterop nu de plek voor een zakelijk gezelschap? Daar moet je wel naar kijken als die markt wilt aanboren."

"De zakelijke markt wordt niet de boventoon, maar moet niet vergeten worden", vervolgt Bootsma. "Ze hebben naar ons idee een speciale behoefte en daar kun je goed op inspelen."

(tekst gaat door onder de foto)

Schouwburg Ogterop in Meppel (Rechten: RTV Drenthe / Bastian van de Belt)

Goud in handen

Aan het bestaansrecht van de schouwburg twijfelt ze niet. "Ogterop heeft een hele bijzondere profilering en wordt ook gezien in de regio. Ogterop is eigenzinnig en avontuurlijk. Dat is misschien nog wel het belangrijkste punt uit het manifest: die profilering moet je zo houden. Ook de kleine voorstellingen hebben een publiek hier. Voorstellingen die je normaal op Oerol ziet, kunnen in Ogterop draaien. Daarvoor komen mensen uit de hele regio naar Meppel. De theaters in de regio hebben toch een hele andere profilering."

"Die koers van Ogterop is goud waard", vervolgt Bootsma. "Als je programma bijzonder blijft helpt de hele regio om Ogterop te behouden. Daarom kijkt de klankbordgroep ook zo sterk naar die bijzondere profilering."

Inwoners betrekken

Bootsma hoopt dat de adviezen meegenomen worden in het ontwerp. "Hoe we verder gaan als klankbordgroep is nog niet duidelijk. De gemeenteraad moet nu beslissen wat de volgende stappen worden. Ik zou persoonlijk wel bij het vervolg betrokken willen zijn. Het is heel slim dat de gemeente dit gedaan heeft. Ik zie echt de toegevoegde waarde om de inwoners hierin te betrekken."

Dat Ogterop flink onder handen genomen wordt, is volgens Bootsma belangrijk. "We zijn in Meppel een relatief kleine gemeenschap, maar de schouwburg moeten we echt zien te behouden. Het is een prachtige zaal van 150 jaar oud waar theatermakers graag komen. Zonder die investering houdt Ogterop op te bestaan. Dat zou een doodzonde zijn."

