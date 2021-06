Vorig jaar bijna 80.000 euro meer uitgekeerd aan faunaschade dan jaar eerder

Boeren in Drenthe hebben vorig jaar 286.262 euro als vergoeding voor schade aan hun gewassen of vee door dieren uitgekeerd gekregen. Dat is bijna tachtigzuizend euro meer dan in 2019. Toen bedroeg de faunaschade 208.346 euro.

Dat blijkt uit de jaarlijkse cijfers van BIJ12. De provincie heeft alle schades uitgekeerd.

De grootste boosdoener vorig jaar was de grauwe gans, die133.614 euro aan schade veroorzaakte. Het jaar ervoor veroorzaakte diezelfde ganzensoort nog 67.185 euro aan schade. De kolgans is in 2020 de nummer twee op de lijst met 55.150 euro, het jaar ervoor stond die gans nog met 76.338 euro op één.

Nieuwe binnenkomers: wolf en schaap

De das, wolf en brandgans completeren de top vijf van faunaschade vorig jaar. De wolf en de brandgans zijn hooggenoteerde nieuwkomers, want zijstonden in 2019 nog niet in de top vijf. De das is goed voor 47.880 euro, de wolf voor 30.966 euro en de brandgans voor 13.194 euro. In 2019 stonden de ree en rietgans nog in de top vijf, maar die zijn eruit verdwenen.

Met de komst van de wolf in de top vijf komt ook het schaap de top vijf binnen van 'beschadigde gewassen' voor hetzelfde bedrag als waar de wolf verantwoordelijk voor is. Het schaap staat op plek twee.

Verreweg het meeste geld ging naar het grasland. Volgens BIJ12 is er 224.510 euro uitgekeerd voor het herstellen van grasland. Op drie staat snijmais (18.471 euro), op vier korrelmais (3.276 euro) en op vijf staat de aardappel (3.179 euro).

Bijna 32 miljoen euro

In 2019 werd er nog onderscheid gemaakt tussen blijvend of nieuw ingezaaid grasland. Samen was dat goed voor 175.343 euro. Dit jaar is er dus vijftigduizend euro meer uitgegeven aan de vergoeding van grasland.

Alleen in Flevoland is minder uitgekeerd dan in Drenthe, net als in 2019. In totaal is er in heel Nederland bijna 32 miljoen euro uitgekeerd aan gedupeerde boeren. Dat is zes miljoen euro meer dan het jaar ervoor.

