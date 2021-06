Geschrapt TT Festival kwam te vroeg: 'We hebben er alles aan gedaan'

"Het is jammer voor de stad Assen, want het is een waanzinnig mooi feest voor ons allemaal, dat gaat nu niet door. Dat we dit nu moeten missen, vind ik het allerergste", voegt hij eraan toe. Achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt om toch iets te kunnen organiseren. "Zo hebben we gekeken hoelang we konden wachten op een versoepeling. Maar vrijdag hoorden we dat kermissen pas na 1 juli plaats konden vinden."

Voor Ten Bosch zat er niets anders op dan te concluderen dat er ook dit jaar geen TT Festival zou komen:

De organisator vertelt dat er drie scenario's op tafel lagen om het festival toch te laten plaatsvinden. De eerste optie was een feest zonder maatregelen, die optie viel snel af. Een volgende optie was om het feest op een andere plek te houden. "Om het centrum van Assen te ontlasten", legt Ten Bosch uit.

Over een andere optie was Ten Bosch direct enthousiast. "Een kleinere versie van het festival op negen plekken door heel Drenthe langs de oude route. Een superleuk idee, maar ook dat hebben we al snel los moeten laten. Dat kostte productioneel heel veel inspanningen en we wisten ook niet of dit kon doorgaan." Daardoor kwam de vierde en minst leuke optie om de hoek kijken: afgelasting. Dat is nu werkelijkheid geworden.

Online evenement

Vorig jaar ging het TT Festival ook niet door. Toen werd er een online evenement opgetuigd. Ook dat zat er dit jaar niet in, zegt Ten Bosch. "We zitten nu niet in een lockdown en dan heeft het geen zin om een online editie uit te zenden. Iedereen is bezig met het heropeningsplan. Nederland gaat weer open. Je ziet de terrassen vol zitten, we zitten niet meer thuis. Dus dat is geen optie."

Ook de kosten van een online evenement speelden een rol. "Productioneel vraagt dat wel wat. Dat zijn gewoon kosten en dan moet je nadenken hoeveel mensen er gebruik van gaan maken. Dat schatten we beperkt in. Vorig jaar was iedereen nog bezig met de lockdown". Nu de lockdown aan het einde lijkt te komen, denkt Ten Bosch dat een online evenement niet rendabel is.

'Alles aan gedaan'

Ten Bosch berust zich dan ook in het lot dat er dit jaar geen TT Festival is. "Het is heel vervelend. We hebben er alles aan gedaan om te kijken hoe het tóch kon. Het liefst hadden we met de burgemeester op het podium gestaan om het evenement te openen. We moeten nu constateren dat dat niet mogelijk is."

