Noodweer zet Drentse straten en akkers onder water

Een deel van Drenthe is vanavond getroffen door enkele stevige onweersbuien en flinke regenval. Dat zorgde ervoor dat straten en akkers blank kwamen te staan. Weerinstituut KNMI waarschuwde eerder op de dag al voor veel neerslag in korte tijd, mogelijk met hagel en windstoten tot zo'n 60 kilometer per uur.

Niet overal in Drenthe was sprake van wateroverlast. Ten westen van de lijn Eelde-Assen-Diever bleef het vandaag nagenoeg droog. Hoe anders was het ten oosten van die drie plaatsen. "Tuinen in Westerbork stonden compleet onder water, regentonnen overspoelden en in het toilet borrelde het water", kreeg RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag te horen van inwoner Geert Klaassen.

Stormchaser Wouter van Bernebeek filmde de wateroverlast in Westerbork:

Viel bij Klaassen 35,4 millimeter regenwater, de regenmeter van Roelof Meijer aan de oostkant van Westerbork tikte de veertig millimeter aan. "En in het zuidwesten van Westerbork werd slechts 6,2 millimeter regenwater gemeten. Dat betekent dat de neerslag in het dorp echt giga plaatselijk is geweest. Dat is overigens niet uitzonderlijk. Dit zijn echte zomerbuien, gevoed door een extreem onstabiele lucht, de hoge temperatuur en de hoge luchtvochtigheid."

'Exploderende bui'

Maar Westerbork haalde het niet bij wat er in de omgeving van Nijlande en Ekehaar naar beneden kwam. Daar werd op één plek liefst zestig millimeter regen gemeten. "Daar is een exploderende bui geweest, die minstens uur is blijven hangen."

Na de buien was er op sommige plekken al sprake van waterpret, maar dat was er niet bij voor akkerbouwer Johan Emmens in Rolde. Toen hij door Marwijksoord reed, zag hij dat sommige akkers compleet waren ondergelopen met water. Eenmaal thuis in Rolde zag hij dat ook zijn eigen land kleddernat was, al had hij vorige week al geanticipeerd op het noodweer door greppels op zijn landbouwgrond aan te brengen. "Dat doen we altijd", klinkt het.

Schade

Drie jaar geleden had Emmens flink te lijden onder het noodweer dat toen in mei plaatsvond. "Toen was de aardappeloogst op twee hectare grond verrot", weet hij nog goed. Of zijn aardappels het noodweer van vanavond goed hebben doorstaan, kan hij pas over een week goed zien. "Dan zie je het beter, daarvoor is het nu te vroeg. Maar je kunt beter het weer van vanavond hebben, dan dat er over een hele dag honderd milimeter water valt. Nu spoelt het sneller weg, dus ik heb goede hoop dat de schade meevalt."

