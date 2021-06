'Midden-Drenthe moet snel meer woningen bouwen'

De gemeente Midden-Drenthe moet haast maken met de bouw van woningen. Dat vinden zowel oppositie als coalitie in de gemeenteraad. De druk op het college wordt opgevoerd en wethouder Dennis Bouwman (PvdA) belooft met stappen te komen. Op dit moment loopt in Zuidwest-Drenthe een woningmarktonderzoek.

Qua oppervlakte is Midden-Drenthe één van de grootste gemeenten in ons land, maar de gemeente telt 'slechts' zeventienduizend huizen.

"Het woningaanbod in Midden-Drenthe is echt dramatisch laag en er is geen zicht op verbetering. Elke dag worden we hierdoor geconfronteerd met illegale permanente bewoning op bijvoorbeeld vakantieparken", stelt D66, initiatiefnemer van het woningbouwvoorstel. "Onze starters kunnen zo langzamerhand geen kant meer op en worden gedwongen extern te gaan en hierdoor lopen we een steeds groter risico op vergrijzing", gaat het verder.

Ook Jan Jonker van Gemeentebelangen wijst op het in stand houden van voorzieningen waarvoor verjonging en starters nodig zijn. "Wij zijn al sinds 2017 actief op zoek naar bouwgrond, hebben te maken met twintig procent krimp en moeten zorgen dat we hier straks wel huishoudens hebben met kinderen die hier naar school gaan."

Woningonderzoek

Daarom moet er volgens de meeste partijen ingehaakt worden op afspraken tussen de provincie en het Rijk om snel extra woningen te bouwen. Eerder gaven de noordelijke provincies en Flevoland aan 220.000 woningen extra willen bouwen, waarvan 45.000 in Drenthe. Mits aan de komst van de Lelylijn wordt voldaan. De 45.000 woningen komen bovenop de al geplande vijftienduizend nieuwe woningen.

Maar verantwoordelijk wethouder Bouwman, die die het woningaanbod vanavond zelf 'zeer slecht' noemde, zegt hierover al in goed overleg met de provincie te zijn. Volgens hem komt het voorstel net te vroeg. "We zijn nu in Zuidwest-Drenthe bezig met een woningmarktonderzoek. Daarvan verwachten we de uitkomsten in september en dan gaan we graag in gesprek over de ruimtelijke mogelijkheden met een stedenbouwkundige."

Over twee weken belooft hij de rest bij te praten en vooruitgang aan te tonen. Want op de achtergrond is die volgens hem zeker al in gang gezet.