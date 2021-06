MHBOS: Na 27 afleveringen en 96 items valt (voorlopig) het doek

Op 30 mei werd het programma beëindigd met een column van Mark Voortman. #MHBOS - de afkorting is misschien niet de allermooiste - bracht veel sportherinneringen naar boven en had een informatief karakter.

Bijnamen: De Beer van Zwartemeer

Sommige sporters zijn berucht en bekend om hun bijnamen. En elke naam heeft zo een mooi verhaal. Weet je bijvoorbeeld dat de bijnaam van Egbert Streuer 'Lucky Streuer' is omdat hij in sommige landen niet met het rookmerk 'Lucky Strike' mocht rijden? En kickbokser Sem Schilt heeft wel meer dan vijf bijnamen, maar daar heeft hij dan weer niks mee. "Het maakt niet uit hoe ze me noemen, ik sla ze toch wel in elkaar, dacht ik altijd."

Toch is het mooiste verhaal van de Litouwse handballer Gintaras Cibulskis. Hij speelde van 2012 tot 2016 bij de handballers van Hurry Up en kreeg daar de bijnaam 'De beer van Zwartemeer'. Op zich logisch, gezien zijn postuur. Maar hoe is hij aan de bijnaam gekomen? Een zoektocht langs coach Rob Fiege, sportverslaggever Niels Dijkhuizen en Cibulskis zelf leverde het antwoord op.

Sportjournalistiek: Johan Derksen

Het gaat in sportprogramma's altijd om de sporters, maar misschien is het ook weleens goed om naar onze eigen beroepsgroep te kijken. Met die insteek gingen we menigmaal langs bij sportjournalisten, journalisten en sporters. Met commentator Evert ten Napel bespraken wij het gebruik van clichés in de sportjournalistiek en voetballer Anco Jansen kon zijn hart luchten over de sportjournalistiek.

Ook kwamen we erachter dat Drenthe diverse bekende en beruchte sportjournalisten kent. Herbert Dijkstra, Richard van der Made, Leo Oldenburger en Jurgen van den Berg; allemaal kwamen ze aan bod.

Maar de meest beruchte is toch wel Johan Derksen. De besnorde journalist zorgt regelmatig voor de nodige controverse. Ook in Met het Bord op Schoot liet hij zich gelden. De Randstad, Emile Schelvis en zelfs onze eigen René Posthuma en Niels Dijkhuizen; ze kregen er allemaal van langs. Toch zorgde zijn outfit voor de meeste beroering. Omdat Derksen de afspraak helemaal vergeten was, deed hij het interview in een rood-groene kersttrui waar heel groot 'Nuilen' op stond. Omkleden was er niet bij, een grote sigaar van zijn favoriete merk Olifant daarentegen wel. Ook in Met het Bord op Schoot was Derksen spraakmakend.

Sport of Spel: Agility

Wanneer is iets nu sport of spel? Het is een onderwerp waar je eindeloos over kunt discussiëren. Ook bij de redactievergadering van Met het Bord op Schoot ging het er weleens fel aan toe. Want is darts nou een sport of een spelletje? En ook over E-Sports, bowlen en vissen kun je zulke discussies voeren. Redacteuren Tom Meijers en Florian van Velthoven kwamen er elke keer niet uit.

Redacteur Stijn Steenhuis bleef altijd rustig op de achtergrond bij de discussies, maar zorgde wel voor een prominente rol in Sport of Spel door zijn hond Vis mee te laten doen aan Agility. Tom en Florian bleven sprakeloos achter, maar Vis slaagde met vlag en wimpel en doorliep moeiteloos het hondenparcours.

In de schijnwerpers

De coronacrisis zorgde ervoor dat vrijwilligers en hobbyisten in het zonnetje werden gezet. De vloerploeg van handbalvereniging E&O, grensrechters, lokale radioverslaggevers; allemaal kregen ze de nodige aandacht. En iedereen mist natuurlijk de sport. Ook personen van wie je het niet verwacht, zoals gehaktbalfabrikanten en buschauffeurs.

En wat te denken van voetbalmascottes? Trotse mascotte 'De Tirador' van VV Noordscheschut bleek een praatgrage spreker en gaf de voetbalmascotte een volwaardige stem.

Onze Club Classic

Het programma Onze Club bestaat al sinds 2012 en zorgde sindsdien vaak voor spraakmakende momenten. De PIK-peptalk van Buinerveen-coach Ludie Hulshoff, de strafschop van 'Freddy Frikandel', het kampioenschap van WKE, de schoppartij tussen VAKO en SVZ en de beruchte overtreding van Melvin Mol kwamen allemaal aan bod.

Het is lastig om uit 25 momenten een favoriet kiezen, daarom kiest de redactie van Met het Bord op Schoot voor een 'verborgen parel'. Veelscorende spits Arnoud Bentum liet in de wedstrijd tussen Nieuw Buinen en TEVV na om de gelijkmaker te scoren. Een niet te missen kans ging over. En ook al stond het schaamrood hem op de kaken, Bentum was zo sportief om mee te werken aan de Onze Club Classic. En hij was niet de enige. Ook al waren niet alle momenten even flatteus: bijna iedereen werkte belangeloos mee.

Lees ook: