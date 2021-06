Meer boa's in Emmen, gemeente wil ook speciale jeugdboa

Het aantal boa's wordt in de komende jaren verhoogd naar 18. Althans, dat is het streven. (Rechten: Gemeente Emmen)

De gemeente heeft vorig jaar al een ton vrijgemaakt voor de eerste twee extra medewerkers. Voor de komende drie jaar is nog ruim drie ton extra nodig. Tegen het einde van het jaar, bij het bespreken van de begroting voor 2022, beslist de raad over de aanvullende fondsen (3,3 ton) om dit mogelijk te maken. Inzet is een grote zichtbaarheid in dorpen en wijken binnen de gemeente, aldus gemeentewoordvoerder Anita Klingenberg.

Terugkerend punt

De boa's waren een terugkerend punt op de politieke agenda van Emmen. In 2017 dienden het CDA samen met de fracties Wakker Emmen, LEF!, De ChristenUnie en de PvdA een motie in voor het vergroten van de slagkracht van de boa's.

Ondanks raadsbrede steun, draaiden de ambtelijke molens traag. Het CDA kaartte de zaak namelijk in 2019 opnieuw aan in de raad, omdat de fractie vond dat de uitvoering van de motie in hun ogen te wensen overliet. Eind 2020 volgde opnieuw een motie, waarbij er eindelijk werk werd gemaakt. Door bezuinigen, kon het aantal boa's echter niet met een klap worden uitgebreid.

De boa's kunnen volgens de raad uitstekend optreden als het verlengstuk van de politie. Zaken waar agenten geen tijd of menskracht voor hebben, kunnen zij alsnog oppikken. Denk hierbij aan overlast, verkeersproblematiek, burenruzies, afvaldumping, fout parkeren of hondenpoep.

Te kort

In het aantal boa's schiet Emmen echter tekort. Vergeleken met andere gemeenten van vergelijkbare grootte, zijn er nog tien extra mensen nodig. "Jaarlijks krijgt Emmen 600 tot 700 meldingen binnen. Met de omvang van de huidige hoeveelheid medewerkers, moeten er soms keuze gemaakt worden over waar de boa's worden ingezet", aldus Klingenberg. Meer menskracht is daarom wenselijk.

Jeugdboa

Het is de bedoeling dat een van de beoogde nieuwe medewerkers wordt aangesteld als jeugdboa. De jeugd heeft niet alleen de toekomst, maar ook de aandacht. Helaas niet altijd op een positieve manier. Drugsoverlast, vernielingen en brandstichting komen nog wel eens voor. Zoals brandstichtingen rond de Grote Rietplas, vandalisme in de wijk Angelslo en recentelijk het steekincident op het Raadhuisplein. "De jeugdboa houdt een extra oogje in het zeil wat betreft de jongeren en waar ze zich ophouden."

Een ander streven is vaste aanspreekpunten in elke wijk of in elk dorp. Klingenberg: "Momenteel loopt er proef in de wijk Angelslo. Een van de medewerkers werkt daar vanuit het wijkcentrum. Normaal lopen de meldingen via het gemeentehuis, waarna er een collega op af wordt gestuurd. Het idee achter de proef is om onze lokale zichtbaarheid vergroten." Het experiment loopt nog tot het einde van het jaar. Daarna wordt gekeken of er ook een uitrol naar andere plekken binnen de gemeente gaat plaatsvinden.

Of er de komende jaren meer boa's in dienst worden genomen, wordt duidelijke tegen het einde van het jaar. In november buigt de gemeenteraad zich over het budget.