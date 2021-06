Muzieklijst Harry's Blues 6 juni 2021

Harry Muskee werd op dinsdag 10 juni 1941 in Assen geboren. In het Wilhelmina Ziekenhuis. De bevalling vond plaats in een operatiekamer, omdat er ernstige complicaties waren. Dusdanig dat het ging om het leven van moeder of kind. Gelukkig werd het beiden. Huisarts van de familie Muskee was dr. Wielenga, die op de dag van de geboorte niet beschikbaar was, hij deed zijn 'ronde', en werd vervangen door dr. Kalverkamp. De chirurg die de bevalling heeft gedaan was dr. Bast. De familie Muskee, Harry's vader en moeder, hadden veel steun van mevrouw Bimolt, de moeder van Frits Bimolt, en van Hans en Wies Schuil. Harry is vernoemd naar zijn grootvader Harm Muskee.