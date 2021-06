De Albertdina in Noord-Sleen moet draaien

Het gevaarte staat aan de rand van het dorp, uitkijkend over de velden van Sleen en Noord-Sleen. "De molen staat in een open landschap en dat is precies goed. De wind heeft hier vrij spel en daarom is de molen vrij laag", aldus Jermo Tappel van Stichting het Drentse Landschap.

Verhoging

"De meeste molens zijn juist hoog, met een stelling. Dat is nodig om zoveel mogelijk wind te vangen", legt Tappel uit. "Zo steken ze boven de bomen of de huizen die eromheen staan uit. Maar deze molen staat erg vrij en heeft geen stelling nodig. We noemen dat een grondzeiler."

Vernoemd

"Albertdina was de dochter van de laatste molenaar. Zij trouwde met de knecht die voor haar vader werkte. Het stel nam hun intrek in de molenaarswoning en samen hebben ze deze molen vele jaren laten draaien", aldus Tappel. De molen draaide met name voor het veevoer voor beide dorpen. Voor wat extra inkomsten hield het paar kleinvee achter in de boerderij.

Verplaatst

"De molen die we hier zien, is niet de eerste molen die hier stond. In 1904 werd de eerste molen gebouwd, de Concordia, die een jaar later tot de grond toe afbrandde", vertelt Tappel. Naar verluid had molenaar Westerling geen gelukkig leven. Negen molens waar hij gewerkt heeft, brandden af. Anderen denken dat hij de brand zelf heeft aangestoken.

De molen die er nu nog staat, kwam uit Usquert. Daar fungeerde de molen als korenmolen op een stelling. De molenaar kocht alleen de bovenkant. "De zogenoemde achtkant", legt Tappel uit. "Dat zijn deze enorme eikenhouten balken. Die constructie is volledig demontabel en is zo overgenomen. De molen heeft hier een tweede leven gekregen."

Vrijwillig

Twee vrijwillige molenaars zetten zich in voor het behoud van de molen. Tappel: "Zij houden de molen draaiende. De molen moet draaien, dat is het beste voor alle molens in Drenthe." Wil je ook graag molenaar worden? Bezoek dan de website van het Gilde van Vrijwillige Molenaars.

