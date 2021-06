Kinderfestijn Alles Kids in Drenthe gaat dit jaar door

Het Alles Kids in Drenthe festival tijdens een voorgaande editie (Rechten: Alles Kids in Drenthe)

Alles Kids in Drenthe kan dit jaar alsnog doorgaan. Het kinderfestival, dat bekend staat als de grootste van Drenthe, wordt op 28 en 29 augustus gehouden in Emmen. De stadsvloer wordt zoals gebruikelijk weer omgetoverd in een groot pretpark die gratis te bezoeken is.

Bestuurslid Wesly Struik is blij met het goede nieuws. Na overleg met de gemeente kreeg het kinderfestijn groen licht. "Door corona moesten we vorig jaar al verstek laten gaan. Het is dus ook een soort van Bevrijdingsfestival", lacht hij.

Telefoonoffensief

De organisatie moet echter nog wel flink aan de bak. Tijdens de voorgaande edities deden ongeveer 70 verenigingen en bedrijven mee die een attractie regelden. De komende weken wordt er daarom een flink telefoonoffensief op poten gezet. "Of we weer iedereen kunnen krijgen, moet blijken. Maar als we vijftig tot zestig partijen kunnen regelen, dan zijn we ook dik tevreden."

Vorig jaar was het de bedoeling dat de Belgische striphelden Suske en Wiske vanwege hun 75-jarige bestaan een bezoekje aan Emmen zouden brengen. Er wordt opnieuw een poging gedaan om ze dit jaar alsnog naar Alles Kids te krijgen. "De meeste deelnemers zijn vertrouwde gezichten geworden. Die behoren echt tot de Alles Kidsfamilie."

Spectaculairs

Over het programma valt nog niets te zeggen. Struik verwacht daar begin augustus meer over te kunnen zeggen. "Het is wel onze tiende editie, dus een jubileum. Het liefst pakken we daarom dit jaar uit met iets spectaculairs. Zoals een reuzenrad of een kabelbaan. Maar iets dergelijks is afhankelijk van wat de coronaregels op dat moment toestaan."

Voorgaande edities trokken volgens Struik gemiddeld 40.000 bezoekers.