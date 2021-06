Airco uit Meppel wint innovatieprijs

Een duurzame airco uit Meppel heeft de XIC Innovation Award 2021 voor de regio Zwolle gewonnen. Ontwerpers Ton Letwory en Arthur van der Lee van de zogenoemde ICECUBE zijn ontzettend trots op hun prijs. "We hebben hard gewerkt om dit punt te bereiken en het is prachtig om dan deze erkenning te krijgen", aldus Van der Lee.

De airco is volgens de uitvinders 80 procent energiezuiniger dan traditionele airconditioners en maakt gebruik van natuurlijke, onschadelijke koelmiddelen.

Het apparaat is gemaakt van gerecycled kunststof. De ontwerpers willen deze zomer de nieuwe lijn uitbrengen en daarna zo snel mogelijk de productie uitbreiden via hun bedrijf Dutch Climate Systems.

Niet alleen huizen koelen

"We voelen ons echt thuis in de regio, geweldig om dan de innovatieprijs van Regio Zwolle te winnen", aldus Van der Lee. Hij wil niet alleen woningen gaan verkoelen, maar ook de opwarming van de aarde tegengaan. "Dat is de drijfveer achter onze innovatie. Traditionele airconditioning is de nummer één oorzaak van de klimaatverandering. Met de ICECUBE laten we zien dat airconditioners ook geschikt kunnen zijn voor een duurzame toekomst."

Kan zo de winkel in

De jury zegt onder de indruk te zijn van de ICECUBE. "Het laat ons zien dat je met veel inzet en vertrouwen in je innovatie ver kan komen", vertelt juryvoorzitter Joram Maan. "Dutch Climate Systems heeft een unieke innovatie die duurzaam is en zo de winkels in kan."