Weinig schademeldingen na regenval, maar voor boeren is het afwachten

Het aantal schademeldingen na de hevige regenval van gisteren lijkt in onze provincie beperkt. Volgens Univé was aan het einde van de ochtend sprake van 'minder dan twintig meldingen'. Ook denkt de verzekeraar niet dat dit aantal nog enorm gaat oplopen.

"Het aantal meldingen valt erg mee", zegt een woordvoerder. "We verwachten niet denderend veel meer nieuwe meldingen, want mensen met schade geven dat relatief snel aan."

Gisteren werden delen van Drenthe getroffen door stevige onweersbuien en heftige regenval. Dat zorgde ervoor dat straten en akkers blank kwamen te staan. Vooral ten oosten van de lijn Eelde-Assen-Diever was het raak. In de omgeving van Nijlande en Ekehaar werd lokaal zelfs zestig millimeter regen gemeten.

Hevige regenval in Drenthe

Ook verzekeringsmaatschappij Vereinigte Hagel heeft in Smilde tot nu toe nog niet te maken met een stormloop aan boeren die hun schade komen doorgeven. Na 10.00 uur waren dat er zelfs nul, vertelt voorzitter Jan Schreuder. "Ik heb de beelden van gisteren ook gezien, en het ziet er soms erg uit. De verwachting is dat er nog wel een paar boeren zich gaan melden. Veel van hen zijn waarschijnlijk nu op het land bezig, en gaan straks hun mogelijke schade berichten aan ons."

Op hoeveel vergoeding de getroffen landbouwers kunnen rekenen, is nu niet in te schatten. "Onze mensen komen straks ter plekke taxeren en bepalen de vergoeding. Het is nu vooral belangrijk dat het water van het land moet." Dat betekent dat de gemalen in werking treden en verschillende sluizen opengaan. "Dan kun je bijvoorbeeld zien wat voor gevolgen de regenval heeft gehad voor de gewassen."

Ook het land van akkerbouwer Johan Emmens uit Rolde was na de stortbuien van gisteravond kleddernat. Ook zag hij dat andere akkers compleet ondergelopen waren.

Of zijn aardappels het noodweer van gisteravond goed hebben doorstaan, kan hij pas over een week goed zien. "Dan zie je het beter, daarvoor is het nu te vroeg. Maar je kunt beter het weer van vanavond hebben, dan dat er over een hele dag honderd millimeter water valt. Nu spoelt het sneller weg, dus ik heb goede hoop dat de schade meevalt."

Lees ook: