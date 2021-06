Jonge mantelzorger Liam (10) helpt zijn moeder en bezorgt ook anderen een glimlach

Liam is jonge mantelzorger, iets wat hij met liefde doet: "Je maakt anderen blij en daar word ik dan ook weer blij van." Deze week is het de Week van de Jonge Mantelzorger en worden hij en anderen in het zonnetje gezet.

Artrose

De reden dat Liam zijn moeder af en toe helpt met klusjes is omdat zij artrose heeft. "Ze heeft dan vaak last van haar voeten en haar rug", legt de jonge mantelzorger uit. "Ik laat dus vaak de hond uit 's ochtends, haal wat dingetjes van boven op als ze dat vraagt, soms help ik met de vaatwasser leegmaken en iedere avond ruim ik de tafel af."

"Ik vind het niet heel erg", vervolgt Liam z'n verhaal. "Het is zorgen voor iemand anders, dat vind ik echt leuk." Terwijl hij het vertelt, kijkt z'n moeder Linda France vol trots naar de jonge mantelzorger: "Ik vind het geweldig. Het is zo lief en top van hem. Ook dat 'ie voor andere mensen klaarstaat", vertelt France stralend.

Behalve de kleine klusjes voor zijn moeder helpt Liam ook andere mensen uit de buurt. Samen met zijn moeder zorgt hij dat zo'n vier of vijf buurtgenoten eten krijgen. Zijn moeder kookt en hij brengt het rond. Liam: "Het zijn mensen die bijvoorbeeld oudere mensen die niet meer zo goed kunnen zien."

Een kwart van de jongeren is mantelzorger

Liam is niet de enige jonge mantelzorger in Nederland. Volgens MantelzorgNL is ongeveer een kwart van alle jongeren mantelzorger. De organisatie zegt dat veel jongeren vaak niet doorhebben dat ze er eentje zijn. "Mantelzorg is heel breed, vergeet dat niet. Als je als kind met iemand opgroeit die bijvoorbeeld fysiek pijn hebt, dan ben je eigenlijk al mantelzorger", legt Fleur Kusters van MantelzorgNL uit.

Volgens haar kan het sommige kinderen behoorlijk in de weg zitten tijdens hun ontwikkeling: "Als jouw vrienden bijvoorbeeld leuke dingen willen gaan doen na schooltijd, maar jij kunt niet omdat je veel thuis moet zijn om te zorgen, dan kan dat best vervelend zijn." Ook noemt Kusters het voorbeeld van jongeren die een studiekeuze moeten maken: "Durf je dan wel het huis uit of heb je dan het idee dat je degene voor wie je zorgt in de steek laat?"

Overbelasting

De moeder van Liam geeft aan dat ze goed in de gaten houdt dat haar zoon absoluut niet overbelast wordt, want naast mantelzorger is hij vooral kind natuurlijk. "Ik wil niet dat hij hier gaat dweilen, stofzuigen en dat soort dingen. Een kind moet kunnen spelen na schooltijd als 'ie vrij is, dat moet door blijven gaan", aldus France.

Voor de grote klussen in het huishouden heeft ze extra hulp. En Liam helpt zijn moeder en anderen voorlopig met een grote glimlach. Dat hij tijdens de Week van de Jonge Mantelzorger een cadeaukaart kreeg voor een speelgoedwinkel om de hoek is een mooie opsteker, al doet hij het vooral voor het plezier. Ook ontving hij een kaart met voorop de tekst: 'Jij bent een topper.' Iets wat zijn moeder kan beamen: "Ik ben ontzettend trots."