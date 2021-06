Bennie Streuer revalideert in Duitsland en richt zich op WK Superbike in Assen

"Het is behoorlijk intensief. Ik train vier uur per dag en daarnaast heb ik nog fysiotherapie", laat Streuer vanuit Duitsland weten. "Het is de bedoeling dat m'n spieren sterk genoeg worden rondom het ijzer in m'n rug, zodat ik daar een klap mee op kan vangen, mocht het nodig zijn."

De onfortuinlijke coureur was op 9 april met zijn Franse bakkeniste Emanuelle Clément aan het testen in Duitsland. Al na zes rondes ging het mis. Het span crashte frontaal op een muur.

Beschadigde rugwervels

De Française wist op tijd uit het span te komen en bleef wonderwel ongedeerd. Streuer liep verschillende beschadigingen op aan z'n rugwervels. Zo werd één wervel, die in elkaar was gedrukt, opgevuld met cement en de aangrenzende wervels werden tijdens een operatie met schroeven en een plaatje vastgezet. Ook werd er tijdens de operatie een botsplinter uit een tunnel van een zenuw gehaald. Verder had hij een scheurtje in z'n bekken en gekneusde ribben.

Nieuw zijspan

Inmiddels heeft zijn team ook al een nieuw chassis afgeleverd in Grolloo. "Ik heb het span waarmee ik ben gecrasht helemaal gestript. De onderdelen die ik kan hergebruiken, heb ik overgezet. Maar dat viel me niet mee. Verder is alles nieuw. Daarnaast zijn ze hier in Duitsland het motorblok weer aan het opkalefateren. Dat zat helemaal vol zand", verklaart Streuer. "Ik heb gelukkig alle afstellingen van het rijwielgedeelte helemaal op papier staan, dus het verschil met het vorige span zal minimaal zijn."

WK Superbike Assen

Tijdens het WK Superbike op het TT Circuit van Assen, van 23 tot en met 25 juli, denkt de zijspancoureur weer te kunnen racen. "Het was vooraf de bedoeling dat ik vier weken in Duitsland zou blijven. Maar ik denk dat ik wel eerder klaar ben. Maar ik ga pas weg als de artsen hier zeggen dat het goed is. De races in Le Mans en Hongarije komen denk ik te vroeg. Maar bij het WK Superbike in Assen hoop ik er zeker weer bij te zijn", besluit Streuer.

