Verdachte wilde achtervolging ook vast voor steekpartij in Zwolle

De bestuurder van de auto, die gisteren na een kilometerslange achtervolging door Groningen en Drenthe werd opgepakt in Emmen, wordt verdacht van een steekpartij in Zwolle. Dat laat de politie weten. Omdat de man tijdens de achtervolging een politieauto ramde, wordt hij ook verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling van de twee agenten die daarin zaten.

De 29-jarige man uit Hardenberg werd gisteravond samen met een man uit de gemeente Noordenveld en een vrouw uit Emmen aangehouden in de wijk Emmerhout. Die laatste twee zaten bij hem in de auto en zijn inmiddels vrijgelaten en geen verdachte meer.

Groot licht

"In Nieuw-Buinen zagen agenten gisteravond een auto rijden met groot licht. Het was half tien en nog niet donker. Groot licht was dus helemaal niet nodig. Daarom besloten ze de bestuurder te laten stoppen", zegt politiewoordvoerder Bert Sietzema. Maar de man reageerde precies verkeerd op het stopteken dat hij kreeg: hij ging er met een noodgang vandoor.

Vanuit Nieuw-Buinen reed hij Stadskanaal binnen en daarna ging het via Mussel en Musselkanaal, Zandberg, Valthermond en Nieuw-Weerdinge naar Emmen. Ondertussen werd de rij politieauto's die de Hardenberger op de hielen zat steeds langer. Ongeveer tien auto's achtervolgden hem.

Politieauto van de weg

De man reed niet alleen veel te hard, hij reed ook in tegengestelde richting over rotondes en ramde een politieauto. "Die drukte hij van de weg en die collega's konden niet verder rijden", aldus de woordvoerder. Volgens hem zijn de agenten er goed vanaf gekomen, maar wordt de man wel verdacht van een poging tot doodslag of zware mishandeling, omdat het heel anders met ze had kunnen aflopen.

In Emmen reed de Hardenberger zich klem aan de Laan van het Kinholt. Daar ging hij er eerst lopend vandoor, net als de man en vrouw die bij hem in de auto zaten. Maar niet veel later konden ze alsnog worden opgepakt. De agenten hadden de indruk dat de bestuurder niet nuchter was, maar hij weigerde mee te werken aan een bloedproef, wat ook een misdrijf is.

Steekpartij in Zwolle

Tijdens het onderzoek ontdekte de politie dat de man nog meer op zijn kerfstok heeft. Hij wordt inmiddels ook verdacht van een steekpartij bij een bedrijf aan de Vechtstraat in Zwolle. Daar werd in de nacht van woensdag op donderdag iemand op straat neergestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en is inmiddels buiten levensgevaar.

Of de steekpartij in Zwolle de reden was voor de Hardenberger om gisteravond te vluchten voor de politie, is nog niet duidelijk. Volgens de politiewoordvoerder worden meer arrestaties voor het steekincident in Zwolle niet uitgesloten.

