Beschonken bestuurder uit Norg valt uit de auto: vijf weken cel

Vandaag moest de man in Leeuwarden voor de rechter verschijnen, maar hij kwam niet opdagen. De rechter veroordeelde de Norger bij verstek tot een gevangenisstraf van vijf weken en een onvoorwaardelijke rijontzegging van een jaar. De verdachte reed ook nog eens zonder geldig rijbewijs. Dat was hij namelijk al een poosje kwijt. Na een veroordeling voor het veroorzaken van een eenzijdig ongeval, op 31 mei vorig jaar in Roden, moest de Drent zijn rijbewijs inleveren.

Hij was met zijn bedrijfsbus tegen een boom gereden. Toen hij op 2 november in Drachten werd aangehouden, bestuurde hij opnieuw een bedrijfsbus. De vrachtwagenchauffeur zag de bus op de vluchtstrook staan. De bestuurder viel letterlijk uit het voertuig, stapte weer in en reed slingerend verder. De chauffeur bleef achter de auto rijden en belde ondertussen de politie.

Alcoholprobleem

Nadat hij was aangehouden gaf de Norger toe dat hij een alcoholprobleem had. Hij had hulp gezocht, maar omdat het probleem niet ernstig genoeg zou zijn, zou de hulpverlening hem de deur hebben gewezen. De reclassering heeft vervolgens geprobeerd met hem in contact te komen, maar dat is niet gelukt. Terwijl zijn rijbewijs al was ingevorderd, werd hij op 15 oktober vorig jaar in Schagen aangehouden in een personenauto.

De rechter in Leeuwarden constateerde dat er meerdere dagvaardingen naar de man zijn uitgegaan voor het rijden zonder geldig rijbewijs. Hij had verklaard dat hij een eigen bedrijf heeft en niet zonder rijbewijs kan. Voor het ongeval in Roden kreeg de Drent op 12 februari van dit jaar van de politierechter een boete van 1000 euro en een rijontzegging van een half jaar plus een half jaar voorwaardelijk. De politierechter in Leeuwarden concludeerde dat hij niet om het opleggen van een celstraf en een onvoorwaardelijke rijontzegging heen kon. Dat de Drent een alcoholprobleem heeft en toch telkens weer in de auto stapt, noemde de rechter 'zorgelijk'.