ProRail sluit plotseling onbewaakte overweg Hoogeveen af

ProRail wil deze onbewaakte overweg bij veehouder Middelveld weg hebben. Middelveld kan via een lange en onhandige omrijroute ook bij zijn land en koeien komen. Daarvoor zou de boer een omrijvergoeding van ProRail krijgen, maar het liefst zou hij de overweg behouden. De omrijroute is lastig en gaat door de bebouwde kom van Hoogeveen.

Gesprek loopt al jaren

ProRail praat al een paar jaar met Middelveld en grondeigenaar Margreet Moret over oplossingen. Uit juridisch onderzoek bleek volgens de gemeente Hoogeveen onlangs dat de Spoordijk -de weg waar de overweg in ligt- sinds de ruilverkaveling van 2004 niet meer een openbare weg is. Daarom ziet ProRail de mogelijkheid om de overweg met spoed te sluiten.

Middelveld had onlangs zelf een plan bedacht om een nieuwe weg aan te leggen zodat hij makkelijker om zou kunnen rijden. En tot die weg klaar is zou de overweg open blijven. Daar was ProRail in eerste instantie mee akkoord en in het conceptcontract was opgenomen dat de overweg tot 1 oktober open zou blijven en alleen eerder dicht zou gaan als de nieuwe weg klaar zou zijn.

Ineens een hek

Maar dat wil ProRail nu niet meer. De spoorbeheerder wil nog wel helpen bij de realisatie van de nieuwe weg. Waarom de overweg nu ineens dicht moest is niet duidelijk. Dat werd één dag van te voren bij Middelveld en grondbezitter Margreet Moret aangekondigd.

Grondeigenaar Moret is boos over de actie van ProRail. Middelveld is teleurgesteld want de grond en bedding van de Spoordijk wilde hij over de overweg laten vervoeren voor de nieuwe weg. Nu dat niet meer kan moet door daarvoor steeds worden omgereden en wordt volgens Middelveld de nieuwe weg duurder. In juli wil ProRail de overweg definitief uit het spoor halen. Het hek gaat volgens de spoorbeheerder niet meer weg.

Arjan Middelveld moet nu flink omrijden om bij zijn land en koeien te komen (Rechten: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

