Plaatselijk noodweer in Drenthe: 'Het waren typische zomerbuien'

'Hier geen drup', 'in Meppel helemaal niets', of 'Veenhuizen ook geen drup'; ook op sociale media lijken mensen verbaasd dat het in Drenthe zo tekeer kon gaan, maar zij zelf gevrijwaard bleven van hevige neerslag.

Zomerse bui

Volgens RTV Drenthe-weervrouw Grieta Spannenburg spelen verschillende factoren een rol. "Buien zijn vaak al 'lokaal'. Als deze buien heel pittig zijn en blijven hangen, dan worden de contrasten tussen het gebied dat droog blijft en de plek waar de neerslag valt, uitvergroot." Daarnaast groeiden de buien van gisteren uit tot zo'n 14 kilometer hoogte, ze zaten vol met vocht." Typisch voor een zomerse bui, aldus Spannenburg.

Op sommige plekken in Drenthe bleef het daarom doorregenen. In de omgeving van Nijlande en Ekehaar werd op een plek zelfs 60 millimeter regen gemeten. "Zo'n bui wordt steeds gevoed: aan de ene kant regent hij uit en aan de andere kant groeit hij weer aan. De bui bleef aan de achterkant aangroeien en dan krijg je zulke grote hoeveelheden."

Dat is overigens niet vreemd voor de maanden waarin we ons bevinden. "Er spelen heel veel dingen samen die horen bij dit soort zomerse buien, waar je te maken krijgt met grote verschillen over een beperkte afstand. Je kon ook goed aan de radarbeelden zien dat de buien steeds aangroeiden tot op een gegeven moment de fut er écht uit was."

Pull storm

Ook RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag sprak gisteren van "echte zomerbuien, gevoed door een extreem onstabiele lucht, de hoge temperatuur en de hoge luchtvochtigheid." De 60 millimeter die zeer lokaal in de omgeving van Nijlande en Ekehaar viel noemde hij een 'een zeer actieve pull storm'. "Daar is een exploderende bui geweest, die minstens een uur is blijven hangen."

