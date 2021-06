De bar is gepoetst en het terras netjes: Zuidhaege mag weer open

Bij Zuidhaege kunnen ze niet wachten. Al komen de versoepelingen wel wat laat. Het loopt namelijk tegen het einde van het theaterseizoen. Toch staan er in Assen nog vier voorstellingen gepland voor de zomervakantie. "Ook de artiesten willen heel graag", zegt programmeur Anna Abdulova. Ze is blij dat ze vanaf morgen weer open mogen. "Wij zijn een klein theater en de mensen weten ons ook te vinden. We kunnen heel snel schakelen en open."

De medewerkers zijn hard aan het werk. De bar wordt nog even gepoetst en het buitenterras netjes gemaakt. "Zodat we de bezoekers ook met een wijntje kunnen ontvangen", aldus Abdulova. Morgenavond trappen ze bij Zuidhaege af met de Stockholm Jazz Connection. En daarmee is het een van de weinige theaters in Drenthe die meteen open gaat. "We hebben niks afgezegd, maar alles verplaatst en verplaatst en verplaatst. Sommige voorstellingen wel drie keer. En het is ook een beetje geluk hebben dat artiesten dan nog steeds kunnen."

Een feestje vieren doen ze morgen nog niet. "We moeten ons nog steeds aan allerlei maatregelen houden. Maar dat feestje komt er wel. Op drie september bij de start van een nieuw theaterseizoen."