Roos (13) stoomt paard in één maand klaar voor NK dressuur

Voor een ruiter met zijn of haar paard meedoet aan een wedstrijd gaan daar vaak maanden aan trainingsarbeid aan vooraf. Zo niet bij de 13-jarige Roos Bentum uit de buurtschap Vredenheim bij Grolloo. Haar paard Golden Ivory, beter bekend als 'Meneer Daan', en zij hebben een maand voorbereiding gehad voor ze dit weekend deelnemen aan het NK dressuur in Ermelo.

Spannend, dat is het zeker, erkent Roos vanochtend, terwijl Meneer Daan op stal staat te genieten van zijn ontbijt. Aan hem is volgens Roos niks te merken. Vandaag gaat ze met Meneer Daan richting Ermelo. "Het is de eerste keer dat ik meedoe. Ik heb er veel zin in. We gaan vandaag al die kant op om de caravan neer te zetten en Daan op stal te zetten. Ook moet hij de baan nog verkennen. Dat doen we bewust vandaag en niet morgen, zodat we kunnen kijken wat hij ervan vindt."

Nauwelijks dressuurervaring

Behalve bijzondere blauwe ogen, heeft haar paard ook bijzondere gaven. Daan had nauwelijks dressuurervaring en pakte het de afgelopen maand toch heel snel op. "Tot nu toe deed hij eventing, een combinatie van springen, cross en dressuur, maar hij was vooral bezig met cross en springen", legt Roos uit.

"De eerste keer dat ik op hem reed, dacht ik gelijk dat het wel goed zou komen, omdat hij al meerdere dingen bleek te kunnen, waardoor ik dacht: als hij dit kan, dan kan ik hem meer leren", zegt de jonge amazone. "We hadden gelijk een klik."

'Uit de hand gelopen hobby'

De afgelopen weken trainde Roos zeven dagen per week. "Ik vind het heel stoer van mezelf dat ik daar sta met hem. Daan staat straks op stal met paarden van het hoogste niveau, die waarschijnlijk naar de Olympische Spelen gaan.

Ze grinnikt over dat ze inderdaad nog best jong is. "Het paardrijden is ene uit de hand gelopen hobby", voegt ze er aan toe. Niks lijkt een gouden toekomst als topruiter meer in de weg te staan, maar die ambitie heeft Roos niet. "Ik wil neurochirurg worden."