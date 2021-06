Vriendinnen sluiten basisschool af met verrassingsuitje in roze limo

"Nu is het het laatste jaar en wilden we toch wat spectaculairders organiseren", zegt Jacqueline Temmen, moeder van Chaline. De ouders van Chaline, Noa, Elien, Esmee, Ilse Tara, Esmee, Isa en Bo huurden een limousine de groep 8-ers op te halen.

'Heel cool'

Feestmuziek van de Snollebollekes schalt uit de knalroze limousine. De acht leerlingen van St Franciscuschool zingen luidkeels mee. "We zijn bijna aan het eind van het schooljaar, we gaan elkaar ontzettend missen en we willen nog even iets leuks doen", legt een van de meiden uit. De verrassing valt dan ook in de smaak. 'Heel cool', 'superleuk' en 'echt gezellig', roepen ze.

De limo brengt de opgetutte dames naar het centrum van Klazienaveen, waar op het terras van de Witte Olifant een cocktail op ze wacht, alcoholvrij uiteraard. Na de nodige hapjes op het terras, is het tijd om weer in te stappen. Niet in de limo, die heeft niet op de vriendinnen gewacht. Hun ouders brengen ze naar de afsluitende barbecue.