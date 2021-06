Directeur Maatschappij van Weldadigheid over advies aan Unesco: 'Dit kan economische boost geven'

Wiersma hoopt dat het gebied met een verzilvering van de Unesco-status op de kaart gezet kan worden. "Ik denk dat dit wel een economische boost kan geven en ik denk dat dit gebied dat ook kan gebruiken", aldus de directeur.

Toerisme

Of de koloniën dan ook hordes toeristen kunnen verwachten? Wiersma verwacht geen Giethoornse taferelen: "Ik verwacht zeker niet dat we in een keer zullen worden overlopen door toeristen. In Giethoorn komen meer dan 1,5 miljoen bezoekers per jaar. Dat zie ik hier echt niet gebeuren. Bovendien is dit een veel uitgestrekter gebied. Mensen kunnen zich hier veel meer verspreiden, dus daar maak ik me geen zorgen om."

Het allerbelangrijkste blijft draagvlak onder de bewoners, benadrukt Wiersma. "Daar zijn we ook best wel intensief over in gesprek met de bewoners hier." Bovendien zegt hij: "Op hordes toeristen zitten we ook niet te wachten, maar ik denk dat we er met z'n allen toch naar uitzien om toch wat meer toeristen hiernaartoe te halen."

Jaren werk

De directeur vertelt dat er al meer dan tien jaar aan de werelderfgoedstatus gewerkt wordt. In 2018 stond het al eens eerder op de agenda van Unesco, maar toen kregen Nederland en België (ook de Belgische kolonie Wortel is genomineerd) huiswerk mee. "Zodat het comité ook wat meer gevoel kreeg bij hoe de gebieden eruit komen te zien."

Een belangrijke uitkomst daarvan was dat vier in plaats van zeven koloniën mee gingen in de nominatie. "Het is één geschiedenis, met zeven koloniën, maar vier koloniën [Wilhelminaoord, Frederiksoord, Veenhuizen en Wortel, red.] maken nu toch wel een hele grote kans om dit nu te verzilveren. En dat is een opsteker."

