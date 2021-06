Welke Big Five heb jij in de tuin?

Het Drentse heideschaap is een van de Big Five van het Dwingelderveld (Rechten: RTV Drenthe)

Het Nationaal Park Dwingelderveld heeft een eigen Big Five. Die vijf bijzondere dieren krijgen op ROEG! Junior de komende dagen alle aandacht. Maar je hoeft niet op safari en ook niet naar het Dwingelderveld om een Big Five te zoeken.

Kijk gewoon eens om je heen om je eigen speciale vijftal te ontdekken. Erwin Bakker (11), kinderdirecteur van IVN, heeft dat ook gedaan en hij heeft een lijst met flinke dieren: de grauwe gans, de zwaan, het ree, de koe en het schaap. Hij woont dan ook op een boerderij in Nijeveen. Erwin: "De reeën zijn mijn favoriet. Ze zijn heel lenig, ze springen overal heen en je herkent ze natuurlijk aan de witte kont, dat is ook wel mooi!" Wat Bakker betreft mag zijn tuin-Big Five wel uitgebreid worden met een das en een wolf.

ROEG! is benieuwd naar jouw Big Five! Maak een filmpje, foto of schrijf een berichtje en stuur het naar roeg@rtvdrenthe.nl.

Ontdek de vijf van het Dwingelderveld

Op ROEG! Junior ontdek je de komende vijf dagen de Big Five van het Dwingelderveld: het Drentse heideschaap, het ree, de kraanvogel, de adder en de das. Agnes Bakker van IVN vertelt je elke dag meer over een van de vijf dieren.

Zin om alvast op pad te gaan en dieren op het Dwingelderveld te spotten? Tip: loop even binnen in het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten aan de Benderse 22 in Ruinen. Daar vind je allerlei informatie over het gebied en de dieren die er leven. Er is bijvoorbeeld een expositie over het Drentse heideschaap.

Erwin Bakker laat zijn Big Five zien