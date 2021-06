Rensentheater Emmen geeft één minuut na middernacht eerste voorstelling

"We zijn helemaal gelukkig", zegt Jannet Westebring van het Rensentheater tegen de NOS. "Na meer dan een jaar mogen we eindelijk weer open."

In het Rensentheater was in december ook nog één voorstelling van Karin Bloemen, maar een dag later ging de lockdown in. "En sinds die tijd zitten we op onze handen", aldus Westebrink. "We zijn nu in een euforische stemming, we jubelen al dagen. We zijn met de voorbereidingen bezig geweest en nu mogen we los, kortom we zijn helemaal happy."

Eigenlijk hebben theaters in de zomer een zomerstop. Maar dat is voor Westebring nu geen optie. "Na een heel kort overleg met onze vrijwilligers hebben we besloten dat we de hele zomer door programmeren, we hebben al zo lang stilgezeten."

Zo zag de laatste repetitie er gisteren in het Rensentheater uit: