Konijnensterfte bij Stichting Dierenweide Stroomdal in Beilen

Bij Dierenweide Stroomdal in Beilen zijn binnen korte tijd acht konijnen doodgegaan. Het gaat om vrouwtjes die op de konijnenheuvel zaten. Ze zijn speciaal bedoeld om geknuffeld en geaaid te worden door het publiek en als bezigheidsactiviteit voor dementerenden. De konijntjes zijn besmet door een zieke ram die een onbekende over het hek had gezet.

"Dat is het gevolg van corona", zegt voorzitter Pieter Vereijken van de Dierenweide. "Mensen nemen in coronatijd een konijn voor hun kinderen en nu de coronamaatregelen worden versoepeld en de vakantie nadert willen ze er weer van af. Wat ze niet weten is dat veel konijnen bij particulieren een ziekte onder de leden hebben, omdat ze niet zijn ingeënt."

Achttien andere konijnen die meedoen aan een kleindierenproject met kinderen, en apart in hokken staan, zijn gisteren voor de zekerheid nog een keer ingeënt. Maar ook daar ging het mis. Onbekenden hebben afgelopen nacht hokken opengebroken en een aantal konijnen meegenomen. "We hebben een grote overkapping, en als we gesloten zijn is dat een aantrekkelijke plek voor sommigen om daar rond te hangen", zegt Vereijken.

Gezien het besmettingsgevaar is de konijnenheuvel tot nader orde gesloten voor publiek.