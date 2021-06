39 nieuwe coronabesmettingen in Drenthe, lager dan weekgemiddelde

Het vandaag aantal gemelde besmettingen ligt lager dan het weekgemiddelde in Drenthe (63).

Eén inwoner van Hoogeveen is met coronaklachten opgenomen in het ziekenhuis. Er is in onze provincie de afgelopen 24 uur geen melding gemaakt van sterfgevallen als gevolg van het coronavirus.

Emmen

De meeste nieuwe besmettingen komen uit de gemeente Emmen (13), gevolgd door de gemeente Hoogeveen (8).

Aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 05-06-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1413 7 20 Assen 3740 (+4) 68 15 Borger-Odoorn 1604 (+1) 32 15 Coevorden 2885 (+3) 57 31 Emmen 9106 (+13) 166 80 Hoogeveen 4565 (+8) 75 (+1) 41 Meppel 2345 (+4) 34 27 Midden-Drenthe 2048 (+1) 35 30 Noordenveld 1683 32 26 Tynaarlo 1534 (+2) 22 24 Westerveld 982 16 21 De Wolden 2021 (+3) 31 24 Onbekend 61 0 0

Landelijke cijfers

Het aantal nieuwe coronagevallen is landelijk met 2.160 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 264 minder dan gisteren. Het gemiddelde niveau over de afgelopen zeven dagen is nu 2.441. Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 9, tegen 8 een dag eerder.

Het totaal aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal verder gedaald. Op dit moment liggen er 1.009 mensen met covid-19 op een ic of verpleegafdeling. Gisteren waren dat er nog 1.065.