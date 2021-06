Dorpshuizen weer open, maar huiverig voor de toekomst

Drenthe telt in totaal 160 dorpshuizen. Normaal gesproken moeten ze het niet van de zomerperiode hebben. "Voor de portemonnee van de dorpshuizen was het handiger geweest om vanaf maart weer open te gaan, maar daar waren de omstandigheden niet naar", vertelt Paul van Schie van de BOKD, de vereniging voor dorpen en dorpshuizen in Drenthe.

Hij verwacht daarom niet dat nu alle dorpshuizen meteen open zullen gaan. "Per september zullen ze allemaal weer van start gaan en ik verwacht dat er meer activiteiten in de zomermaanden gaan plaatsvinden dan dat normaal het geval is. Mensen kijken er echt naar uit", gaat Van Schie verder.

Reserves geslonken

Van Schie hoopt vooral dat dorpshuizen hun hoofd boven water kunnen houden. De reserves zijn bij meeste dorpshuizen de afgelopen tijd namelijk flink geslonken en ook een vergoeding blijft soms uit. "Afgelopen jaar hebben de dorpshuizen de tegemoetkoming TOGS [Tegemoetkoming schade Covid-19, red.] gekregen. Voor de opvolger daarvan, de TVL [Tegemoetkoming Vaste Lasten, red.], komen de meeste dorpshuizen niet in aanmerking. Dus hoe dat eruit zal zien, moet in de loop van dit jaar blijken."

Opkomst

Ook voor Jansen was het een spannende tijd. Met de heropening valt er een last van zijn schouders. "Maar de gevolgen, die zullen we voor een gedeelte nog gaan ontdekken." Jansen verwijst naar een aantal inwoners dat misschien niet meer terug zal keren naar de activiteiten. "Omdat je niet meer open bent, verlies je die contacten gelijk. Maar we kunnen weer open en dat is het belangrijkste."

Op de eerste dag van de opening is de opkomst meteen hoog. Zowel op de sportschool als op de dorpshuiskamer komen veel mensen af. Eigenlijk is de dorpshuiskamer alleen op woensdag, maar de deelnemers konden niet langer wachten. Ze hebben zich na vijf maanden verheugd op een gezellig weerzien.