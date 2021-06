Albert Haar is 'slim wies' met zijn Zilveren Anjer

De onderscheiding werd uitgereikt in het Paleis op de Dam in Amsterdam. Normaal gesproken zijn er honderden mensen bij de uitreiking aanwezig, maar dit keer waren er volgens Haar zo'n 20 tot 25 mensen aanwezig en konden anderen het via een livestream volgen. "Dat had ook wel iets leuks, iets intiems." De Drentse zangeres Ellen ten Damme zorgde voor de muzikale invulling.

Zilveren Anjer De Zilveren Anjer wordt sinds 1950 jaarlijks uitgereikt door het Prins Bernhard Cultuurfonds. De onderscheiding is voor vrijwilligers die zich inzetten voor cultuur of natuur. Dit jaar werden de onderscheidingen van 2021 én 2020 uitgereikt, omdat de ceremonie vorig jaar vanwege corona niet door kon gaan. Barend van Benthem, Janine en Joop van den Ende en Johan Veenstra hebben de Zilveren Anjers dit jaar gekregen. Kees Bos, Els Blokker-Verwer en Albert Haar kregen de Zilveren Anjers van vorig jaar.

Haar heeft ook nog even met prinses Beatrix kunnen praten. "We hebben het over het een en ander gehad ja", vertelt Haar. "Je wordt uitgenodigd om bij haar aan tafel te komen zitten. Ze vertelde dat ze in haar kindertijd in Drenthe op vakantie was geweest en dat ze hier zelfs nog een koe gemolken heeft, in die periode. Je praat letterlijk over koetjes en kalfjes", aldus Haar. "Maar wel heel leuk, ze is heel belangstellend."

Aanjager Drentse cultuur

Haar kreeg zijn onderscheiding als aanjager van de Drentse cultuur. Zo is hij medeoprichter en conservator van het C+B Museum in Grolloo, gewijd aan Cuby & The Blizzards, bedacht hij samen met Annette Timmer de literaire hemel in café De Amer in Amen en presenteert hij al meer dan 30 jaar het muziekprogramma Harry's Blues op Radio Drenthe.

"Ik vind dat ik de Zilveren Anjer vooral gekregen heb omdat ik mij bezighoud met minderheidscultuur. Het Drents is een minderheid, blues is een minderheid... en dat is denk ik in een samenleving ook van belang, dat minderheid gezien en gehoord wordt. Het kleine moet ook aandacht krijgen", vindt Haar.

De aanjager van de Drentse cultuur benadrukt dat hij de Zilveren Anjer ook mede te danken heeft aan de inzet van de mensen om hem heen. "In de toespraak werd ook gezegd 'als je boer bent, plant je een zaadje en dan komt er meer uit voort'. Dat is altijd het geval. Je hebt wel ideeën, maar die ideeën zijn niets waard als ze geen weerklank vinden", legt hij uit.

Meer Drenten

Haar is sinds 2005 weer de eerste Drent die de onderscheiding heeft ontvangen. In 2005 ontvingen het Eelder echtpaar Van Groeningen-Hazenberg, oprichters van museum De Buitenplaats in Eelde, en mevrouw Sevenhuijsen-Van der Linden uit Zuidlaren, die zich heeft ingezet voor het voortbestaan van het Jeugdmuziekkamp Woudschoten en het Jeugd Orkest Nederland, de onderscheiding.

In 1985 ontving de schrijfster Marga Kool nog een onderscheiding voor haar inzet en activiteiten op het gebied van de Drentse cultuur. Haar was zelf ook bij die onderscheiding aanwezig. Nu, 36 jaar later, mocht hij er zelf een in ontvangst nemen.

Zilveren Anjer 2020 | Albert Haar, de Drentse aanjager van cultuur

