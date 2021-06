Wereldberoemd kunstwerk Emmen ter ere van jubileum open voor publiek

Broken Circle/Spiral Hill is in 1971 aangelegd door de wereldberoemde Amerikaanse landschapskunstenaar Robert Smithson (1938-1973) in een zandafgraving ten noorden van de wijk Emmerschans. Het kunstwerk was alleen te bekijken op afspraak, maar werd desondanks bezocht door kunstliefhebbers van over de hele wereld.

Beroemd kunstwerk

De Amerikaan maakte namelijk maar drie grote landschapskunstwerken voordat hij in 1973 om het leven kwam bij een vliegtuigcrash. Twee daarvan liggen in de Verenigde Staten en het derde dus in Emmen. Smithson kwam in Drenthe terecht in het kader van de kunsttentoonstelling 'Sonsbeek buiten de perken'. Kunstenaars van over de hele wereld gingen op verschillende plekken in Nederland aan de slag met landschapskunst.

Smithson koos de zandafgraving tussen Emmen en Weerdinge als perfecte locatie voor zijn project. Daar ligt het vandaag de dag nog steeds, doordat het goed is onderhouden door de eigenaar van het zandgat. Twee jaar geleden is het terrein verkocht en sindsdien kunnen bezoekers het kunstwerk niet zomaar meer bekijken.

Excursies

De stichting Land Art Contemporary, die de rechten op het kunstwerk beheert, heeft na overleg met de nieuwe eigenaar toestemming gekregen om ter ere van het vijftigjarig jubileum excursies te houden. "Voorheen kon je een afspraak maken met de vorige eigenaar om het kunstwerk te bezichtigen, maar nu kun je hier normaal gesproken niet meer komen. Wij willen het terrein openstellen voor al die mensen die het werk zo graag willen zien", vertelt Anne Reenders van Land Art Contemporary.

De excursies moeten wel coronaproof gehouden kunnen worden en daarvoor is vandaag een testdag gehouden. Bezoekers krijgen een audiotour, kunnen een film kijken en mogen het kunstwerk van dichtbij bekijken. Reenders: "We testen hoe we mensen het beste kunnen rond laten bewegen over het terrein en kijken hoe de audiotour bevalt. Na het proefdraaien gaan we vanaf eind juli acht weken lang open voor excursies."

Mensen die het kunstwerk willen bekijken, kunnen vanaf 19 juni een excursie boeken. De rondleidingen worden gegeven tussen eind juli en begin oktober.