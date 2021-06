Nieuwe Hamerlandenroute geopend: 'Vol geuren, kleuren en cultuurhistorie'

Hans Haerkens van vereniging De Hamerlanden is een van de initiatiefnemers. Na een jaar van voorbereidingen en werkzaamheden is hij trots op het resultaat. "Deze wandeling laat de Hondsrug op haar allermooist zien. Je hebt prachtige zichtlijnen van de Hondsrug, naar de es, naar het beekdal, naar de Hunze. Het is van een hele mooie gevarieerde schoonheid. Of je nou over de golfbaan loopt, over de spoordijk of door het ravijn; de geschiedenis gaat spelen. Je ontwikkelt een heel nieuw vocabulaire van geuren, kleuren en cultuurhistorie."

Enorme variëteit

De verhalen over het landschap zijn gebundeld in een app, die tijdens het wandelen de bijzondere feiten vertelt. "We hebben deze route ontwikkeld samen met het Unesco Geopark de Hondsrug, de vrienden van de Semslanden en Het Drentse Landschap. We hebben elkaars kennis, betrokkenheid en passie voor de omgeving benut", aldus Haerkens. "Realiseer je, tweehonderd jaar geleden woonde hier niemand en daarna was het een gebied waarvan je moeder zei 'hier moet je niet komen'. En nu zie je dat de natuur zijn eigen gang heeft kunnen gaan. Je komt er bijzondere flora en fauna tegen en dat op 6,3 kilometer: een enorme variëteit!"

