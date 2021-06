Eerste speeltoestellen Speeltuin Kloosterveen staan op hun plek

Speeltuin Kloosterveen is een idee van verschillende wijkbewoners die vonden dat er een goede speel- en ontmoetingsplek mist in Kloosterveen. Na twee jaar plannen maken, een flinke fondsenwerving en lange avonden aan de tekentafel werden deze week de eerste speeltoestellen van de speeltuin neergezet.

Modder wordt gras

De kabelbaan, een grote schommel en onderdelen van klimtoestellen staan inmiddels op hun plek en de komende weken volgt de rest. Door de regenval van de afgelopen dagen in het bouwterrein veranderd in een modderpoel, maar die moet binnenkort veranderen in een gifgroen grasveld waar kinderen kunnen spelen.

Voorzitter Wendy Oude Veldhuis van de stichting Speeltuin Kloosterveen kan niet wachten tot de speeltuin echt open kan. Al ziet ze ook dat er nog behoorlijk wat werk aan de winkel is de komende maand. "Het is nogal drassig nu, dus er moet nog een laag grond op. Alle bulten zand moeten weg of veranderen nog in speeltoestellen. En er komt nog bestrating in zodat ook mensen met een rolstoel of scootmobiel hiernaartoe kunnen komen", zegt Oude Veldhuis.

Fondsen

Het geld sprokkelden de inwoners bij elkaar door middel van donaties van verschillende fondsen. Zo betaalt het VSB Fonds 20.000 euro en kwam er 25.000 euro vanuit Mijn Buurt Assen. Daarnaast liep er een crowdfundingsactie.

De vaart zit er inmiddels flink in, want in juli hoopt de stichting dat de hekken van de speeltuin open kunnen voor spelende kinderen. Die zijn nu nog dicht omwille van de veiligheid en Oude Veldhuis benadrukt dat er nog niet op de speeltoestellen gespeeld kan worden. "Dat kan absoluut niet, want het is nog niet veilig. Nog eventjes geduld, maar het wordt echt heel erg tof."

