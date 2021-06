Drukte bij heropening bioscopen: 'Lijkt weer een beetje op vroeger'

"Het was echt druk. In één woord: fantastisch. Mensen hebben de bioscoop massaal weer teruggevonden", jubelt directeur Albert-Jan Vos van bioscoop Luxor Theater Meppel. "Ondanks de bezoekbeperkingen van vijftig bezoekers per zaal, zijn in ons land meer dan 73.000 mensen gisteren naar de film geweest. Het was een topdag voor het publiek, de medewerkers en uiteraard alle bioscoopexploitanten. Dat is hoopgevend."

De Slag om de Schelde

De best bezochte film was met voorsprong het epos De Slag om de Schelde, waar gisteren in totaal 19.000 mensen heen gingen. "Dat is de duurste Nederlandse film ooit gemaakt", weet Vos. "Die film lag al een half jaar te wachten op de release in de bioscopen. Gelukkig is De Slag om de Schelde niet in de tussentijd op Netflix gezet. Ik snap die verleiding overigens wel voor producenten, zeker bij dure films. Je moet toch een keer geld verdienen met je productie."

De Disney-film Cruella eindigde bij de heropening van de bioscopen op de derde plek van best bezochte films. De live-action spin-off van de animatieklassieker 101 Dalmatiërs is al wél online te bekijken. Dat kan bij streamingsdienst Disney+, een concurrent van Netflix. "Maar dan moet je naast je abonnement voor die specifieke film alsnog 22 euro betalen", plaatst Vos een kanttekening. "Voor die prijs kun je de film gewoon in de bioscoop zien."

Geen mekkerende buurvrouw

"Films moet je ook gewoon in de bioscoop beleven", is eigenaar Frans Einhaus van de Astra bioscoop in Klazienaveen het volmondig met zijn collega eens. "Dat is zo anders, qua beeld, geluid en omgeving. Heel anders dan dat je thuis naar je televisietje van anderhalve meter zit te kijken. En thuis komt de buurvrouw ook nog eens mekkeren, dan moet de film weer op pauze", lacht hij.

Ook de bioscoop van Einhaus werd gisteren goed bezocht. "Het was net alsof ik een nieuwe zaak opende. De mensen wilden echt weer heel graag naar de bioscoop. Vooral de avond was druk. Een bijzonder gevoel, na zo'n poos gesloten te zijn geweest. Het lijkt weer een beetje op vroeger. Heerlijk om weer lekker aan het werk te zijn, of eigenlijk: je hobby weer te kunnen uitoefenen."

Blockbusters komen eraan

Volgens Einhaus kunnen filmliefhebbers de komende tijd hun hart ophalen in de bioscoopzalen. "Vorig jaar was de keuze beperkt, toen moesten we het met de C-garnituur doen. Dat zijn films die je normaal gesproken op Netflix nog niet wil zien. Maar nu hebben we het geluk dat de bioscopen in de Verenigde Staten ook weer open zijn. En dat betekent dat de blockbusters dus onze kant opkomen."

