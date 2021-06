Corona: 19 nieuwe besmettingen in Drenthe

Er zijn in onze provincie het afgelopen etmaal geen nieuwe ziekenhuisopnames of overlijdens gemeld.

Assen, Hoogeveen, Midden-Drenthe

De meeste nieuwe besmettingen zijn gemeld in de gemeente Assen (6) en de gemeenten Hoogeveen en Midden-Drenthe (in beide gemeenten 3). Het weekgemiddelde, gebaseerd op de afgelopen zeven dagen inclusief vandaag, ligt in Drenthe op 57 nieuwe besmettingen per dag.

Aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens vanwege het coronavirus (bron: RIVM, 06-06-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1414 (+1) 7 20 Assen 3746 (+6) 68 15 Borger-Odoorn 1604 32 15 Coevorden 2886 (+1) 57 31 Emmen 9107 (+1) 166 80 Hoogeveen 4568 (+3) 75 41 Meppel 2346 (+1) 34 27 Midden-Drenthe 2051 (+3) 35 30 Noordenveld 1683 32 26 Tynaarlo 1535 (+1) 22 24 Westerveld 983 (+1) 16 21 De Wolden 2022 (+1) 31 24 Onbekend 61 0 0

Ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gedaald naar 998. Dat betekent dat er voor het eerst sinds 6 oktober vorig jaar minder dan duizend mensen met het longvirus in het ziekenhuis liggen, blijkt uit de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op 19 mei waren het er nog ruim 2000.

Intensive cares (ic's) behandelen nu 344 coronapatiënten. Dat zijn er zeven minder dan gisteren. Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen daalde afgelopen etmaal met vier naar 654. Het totale aantal opgenomen coronapatiënten daalde met elf.

De afgelopen 24 uur kwamen elf nieuwe coronapatiënten op de ic's te liggen, vier meer dan de dag ervoor. Op verpleegafdelingen kwamen er 47 nieuwe coronapatiënten binnen. Dat waren er 29 minder dan de dag ervoor.

Landelijke cijfers

Het aantal nieuwe coronagevallen is in het afgelopen etmaal met 1596 toegenomen, meldt het RIVM. Dat zijn er 691 minder dan het weekgemiddelde, dat met dit nieuwe aantal op 2287 nieuw ontdekte coronabesmettingen per dag komt.

Gisteren lag het weekgemiddelde nog op 2441. Toen kwamen er na een aanpassing 2145 nieuwe besmettingen bij, eerder werden er 2160 genoteerd.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met drie, een dag eerder waren dit er negen. Dat wil niet zeggen dat al die mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden, want het duurt een tijdje voordat het overlijden van een coronapatiënt is geregistreerd.