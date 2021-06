Fotografen gaan los in vervallen tuinbouwschool: 'Dit is uniek'

De ene fotograaf na de andere druppelt binnen. Ze doen mee aan de fotowedstrijd en profiteren van het feit dat de kassen toegankelijk zijn voor publiek. Fotograaf Tessa Veldhuizen komt uit de buurt en gebruikt de locatie al een tijdje als decor voor fotoshoots. "In Nederland worden leegstaande gebouwen al heel snel gesloopt. Als je zoiets wilt vinden zou je al heel snel naar Duitsland of België moeten. Dit is uniek."

Wil je weten hoe de kassen er van binnen uit zien? Bekijk hieronder de video om een indruk te krijgen (verhaal gaat verder na de video)

De school, opgericht in 1884, is een bekende plek. "Dat komt door de hele goede opleiding die er zat. Er zijn duizenden 'tuinhazen' - zo werden ze genoemd hier - opgeleid en die hebben zich verspreid over het hele land en zelf in het buitenland." Sinds 2005 staan de kassen van de voormalige tuinbouwschool er verlaten bij.

Afscheid

De fotoactie is in het leven geroepen om fotografen 'afscheid te laten nemen' van de vervallen kassen. De voormalige tuinbouwschool krijgt namelijk een nieuwe invulling. De school zelf wordt omgebouwd tot woonzorgcomplex, een vitaliteitsoord, waar ook innovatieve bedrijven zoals NICE (Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie) in komen.

In de kassen zal opnieuw voedsel worden verbouwd. Op een biologische manier, die past bij het gezonde karakter van de omgeving.

Subsidie van de provincie is hiervoor al binnen. Het wachten is op de laatste klap van de gemeente Westerveld. De Stichting hoopt dit jaar nog te kunnen beginnen. "Het wordt straks ook heel mooi, maar dit verwilderde, verlaten en feeërieke zou je kunnen zeggen, dat gaat verdwijnen", vertelt Van der Maarel. "Het wordt niet meer zoals het was want er werkten echt heel veel studenten in de tuin. Dat kan nu niet meer."

(verhaal gaat verder onder de foto)

Veldhuizen zal binnenkort op zoek moeten naar een nieuwe stek (Rechten: RTV Drenthe / Josien Feitsma)

Op zoek naar een nieuwe locatie

Veldhuizen zal dan binnenkort op zoek moeten naar een nieuwe stek. "Het is toch wel een van mijn favoriete locaties om een fotoshoot te doen. Voor fotografen is het heel jammer. Maar het blijft hier alsnog een hele mooie plek. Niet alleen in de kas, maar ook buiten de kas is het prachtig."

De fotowedstrijd loopt nog tot 3 juli. De fotocollectie van de winnaar wordt tentoongesteld in de kas. Van der Maarel hoopt dat er daarna vaker culturele acties zoals deze gehouden kunnen worden.