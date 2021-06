Zeegse, daar zit muziek in!

Ron en Jantina laten in hun tuin capoeira zien. "Dat is een Braziliaanse vechtsport", legt Jantina Ottema uit. "Het vechten is vermomd in een dans en in acrobatiek. Je maakt muziek, er wordt gezongen en we willen de mensen laten zien dat we hier heel veel plezier in hebben." Veel inwoners van Zeegse zijn niet bekend met capoeira. Voor hen de kans om het eens te zien. "Normaal trainen wij op zondag in Groningen, maar we hebben de training naar onze tuin gehaald. En ik denk dat de mensen het wel heel leuk zullen vinden."

Net buiten Zeegse, midden in het bos, staat een oude piano. Die staat pal achter het huis van Larissa van den Bos. "Het is ontzettend leuk. Hier komen veel mensen langs, wandelaars, fietsers maar ook veel toeristen. En er wordt heel veel op gespeeld. Als we buiten zijn en we horen pianospel, dan gaan we meteen even kijken." Gek van het gepingel wordt ze nog niet. "Nee, sommige mensen kunnen echt heel mooi spelen. En het levert vaak ook een leuk gesprekje op."

Brinkdagen

De culturele uitingen zijn onderdeel van de Brinkdagen in Zeegse. Een evenement dat jaarlijks terugkeert in het dorp. Dit jaar bestaat het tien jaar, maar door corona wordt het lustrum klein gevierd. "We hebben gezegd: we doen wat wel kan en we houden het klein bij de mensen in de tuin", legt Anneke Joosten van de Culturele Werkgroep uit. "Dat doen we trouwens elk jaar, dat iedereen zijn tuin versiert. Wat we dit jaar niet hebben is de jaarlijkse Brinkdag, het grote feest. Dat kan helaas niet doorgaan, maar zo hebben we een prima alternatief.

Als je door Zeegse rijdt, valt het trouwens niet te missen. Overal hangen gekleurde vlaggen en er staan muziekinstrumenten. Sommigen met een knipoog. "Er staat ergens zelfs een drankorgel", zegt Joosten lachend. Alle objecten blijven tot het einde van de zomer staan.