Expositie over blikfabriek geopend in bibliotheek Hoogeveen

"Iedereen is laaiend enthousiast." Medewerker van de fabriek Johan Klunder kwam op het idee van een blikverzameling na een reünie van oud gedienden. "Je zag mensen een beetje beduusd en rustig naar binnen gaan, maar als je ze dan ziet met oud collega's en herinneringen ophalen... dan denk je: hier moet je iets mee doen. Ik ben begonnen met het verzamelen van blik om de herinneringen bij de 'oude lui' weer naar boven te halen."

In 1925 werd in Hoogeveen Blikfabriek Drenthina opgericht. De fabriek werd een bekende plek waar veel Hoogeveners later zouden gaan werken. In de bijna honderd jaar dat de fabriek nu draait hebben zich veel dingen voorgedaan, weet ook Johann Bisschop. Hij schrijft een boek over de fabriek. "De impact van deze fabriek is ontzettend groot. In toptijden hebben hier meer dan duizend mensen gewerkt."

(verhaal gaat verder na de video)

Wens voor permanente expositie

Verschillende blikken voorwerpen rolden de afgelopen jaren van de band. Voor verzamelaars echte hebbedingetjes. "Je merkt dat er altijd heel veel belangstelling is voor blikjes. Of je nu bij een kringloopwinkel bent of bij een antiekzaak: er zijn ontzettend veel liefhebbers van blik en de kunst die op blik is gedrukt. Want er bestaan natuurlijk ook hele bijzondere blikken. Blikken die nu meer dan duizend euro per stuk kosten."

Het was dan ook niet voor niets dat de voorraadkast van Klunder in de oude portierswoning bij de blikfabriek uitpuilde. Hij kreeg toestemming om de andere ruimtes tijdelijk in te richten voor bezoekers. Maar corona strooide roet in het eten van Klunders plannen. "Door corona kregen we een tekort aan ruimten binnen de fabriek om vergaderingen op afstand te kunnen doen. Dus de portierswoning is mij een klein beetje ontnomen. Ik heb nu nog maar de beschikking over twee kamers. Ontzettend jammer, het verdient eigenlijk veel meer."

Ook Bisschop is dat met Klunder eens. "Eigenlijk zouden we nog wel een stapje meer willen en een permanente plek waar zo'n expositie gehouden kan worden." "Plus," vult Klunder aan, "er is hier leegstand genoeg. Dus ik hoop dat er een makelaar is die nog wel een pandje heeft in de Hoofdstaat waar we een permanente expositie in kwijt kunnen."

Derde expositie

Het is niet de eerste expositie die gehouden wordt. In het verleden zijn al twee keer dergelijke tentoonstellingen over het onderwerp gehouden, waaronder al een van Bisschop zelf, vertelt hij. "Die werd toen nog gehouden in het museum dat de 5000 Morgen heette."

De tentoonstelling is een samenwerking met de Verhalenwerf, Johan Klunder, Jan Haagsma, Jannes Kremer en Johann Bisschop. In augustus zal het boek van Bisschop worden uitgebracht.