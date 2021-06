Coevorden vervoert ook in coronacrisis meer graan per spoor

In 2020 werd 40 miljoen ton goederen over het Nederlandse spoor vervoerd. Dat is een daling van 6,2 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) afgelopen week.

Gunstige ligging

Door de gunstige ligging neemt transportbedrijf Graaco een unieke positie in. Het Duitse spoor Bentheimer Eisenbahn AG, dat loopt van Bentheim in Duitsland tot in Coevorden, komt uit op het terrein van Graaco.

"Het is de enige buitenlandse spoorlijn op Nederlands grondgebied", vertelt Ben Blog, directeur van Graaco. "De vergunning daarvoor bestaat al meer dan honderd jaar. Toen was er ook al veel railvervoer tussen Nederland en Duitsland."

Nederlands en Duits spoor

Treinen komen uit Duitsland aan bij de Euroterminal aan de rand van het industriepark in Coevorden. Graaco heeft daar twee sporen aan verbonden. Dat stelt het bedrijf in directe verbinding met Rotterdam via het Nederlandse spoornetwerk, maar ook met Europa via de Bentheimer Eisenbahn AG.

"Die treinen hebben zo'n dertig wagons. Dat wordt opgesplitst en dan komt hier de helft op ons spoor en dat lossen wij", legt Blog uit. "En dat twee keer per week."

Graan

Sinds een paar jaar richt Graaco zich vooral op het vervoer en opslag van graan uit Oost-Europa. Daarvoor nam het bedrijf in 2013 de eigen graanterminal in gebruik. Daarin wordt het graan uit de wagoncontainers gelost, opgeslagen en doorgevoerd.

(verhaal gaat verder na de video)

De landelijke daling in de eerste kwartalen van 2020 komt onder meer door de verminderde vraag naar producten en door verstoringen in wereldwijde productieketens als gevolg van de coronacrisis.

Daling in scheepvaart

Door de inzet op graanvervoer heeft Graaco weinig last gekend van de algehele daling in goederenvervoer per spoor in 2020. "Het vervoer vanuit de scheepvaart, dus de treinverbinding vanuit de haven in Rotterdam, nam wel af", zag Blog. "Klanten wilden daarin minder vervoeren of er waren geen containers beschikbaar. Daarin zagen we wel een daling."

Hamsteren

"Maar corona zorgde er in het begin ook voor dat we met zijn allen zijn gaan hamsteren en wij doen veel op het gebied van levensmiddelen. Daarin zagen we dus juist een stijging", aldus Blog.

Voor Graaco was er geen sprake van een daling in het vervoer dat het bedrijf uitvoerde. In Coevorden kwamen in 2020 zo'n dertig procent meer graantreinen aan dan in 2019. Elke graantrein vervoert ongeveer twee miljoen kilo graan en daarvan heeft Graaco dus meer kunnen ontvangen.

Crisisverloop

Terugkijkend op het verloop van coronacrisis tot nu toe, concludeert Blog dat de economie nog niet op het oude niveau zit. "Mensen investeren in crisistijd minder in producten, dus werd er minder vervoerd naar bijvoorbeeld de Rotterdamse haven. Dat duurde tot aan het eind van 2020. Toen kwam de economie weer een beetje op gang."

Totdat vrachtschip de Ever Given dwars in het Suezkanaal, een belangrijke scheepvaartverbinding tussen Azië en Europa, kwam te liggen. Blog: "Dat leidde weer tot vertraging. Daarbij zien we dat veel containers in de wereld niet op de plaats staan waar ze zouden moeten staan, dus onze klanten hebben dan weer een probleem om de goederen aangeleverd te krijgen."

Railvervoer in opmars

Toch is Graaco optimistisch over de toekomst van het railvervoer naar en vanuit Coevorden en is het bedrijf bezig om treinverbindingen op te zetten naar onder meer China.

Dat heeft te maken met de opmars van goederenvervoer per spoor. Blog noemt drie ontwikkelingen die dit type transport zo gewild maken. "Het is duurzamer dan wegvervoer. Een graantrein bespaart 65 autobewegingen vanuit Polen, Tsjechië of Roemenië hiernaartoe. Daarnaast zien we dat landen meer tol heffen en tot slot is de service van railmaatschappijen steeds beter."

Ongemerkt bereiken dus veel containers Zuidoost-Drenthe, vanuit de haven naar Duitsland en andersom. "Coevorden wordt veel genoemd in Rotterdam, maar wat ons betreft mag het nog wel een beetje meer", lacht Blog.

