De TT van 2019: zeges voor Viñales, Fernandez en Arbolino

Na een jaartje te hebben overgeslagen vanwege de coronacrisis, keert het 'motorgeweld' deze maand weer terug op het vertrouwde nest: het TT Circuit in Assen. Kun jij de races van 2019 nog herinneren? We frissen je geheugen even op.

Maverick Viñales won in de MotoGP-klasse. Hij kende dat jaar een vrij kleurloos seizoen en pakte tijdens de TT pas z'n eerste zege.

Viñales, Marquez en Quartararo

Alex Rins kwam als beste uit de startblokken en pakte de koppositie vanaf startplek drie. Rins ging alleen onderuit, waardoor Fabio Quartararo de leiding overnam. Er ontstond een kopgroep van drie coureurs, met naast Quartararo ook Viñales en Marc Marquez. Quartataro kon het hoge tempo niet aan en moest de koppositie afstaan.

Marquez en Viñales streden om de zege. Laatstgenoemde slaagde er in de laatste ronden in om weg te rijden bij de WK-klassementsleider. Met bijna vijf seconden voorsprong kwam hij als eerste over de finish. Overigens speelde Valentino Rossi - die populair is bij een groot deel van het TT-publiek - geen rol in de race. Hij ging in de vijfde ronde al onderuit.

Marquez zou dat seizoen overigens met overmacht wereldkampioen worden. Andrea Dovizioso werd tweede, Viñales derde.

(Tekst gaat verder onder de video)

De MotoGP-race tijdens de TT in 2019

Fernandez lachende derde in Moto2

In de Moto2-race pakte Augusto Fernandez de eerste zege uit z'n carrière. In een spectaculaire race was hij de gelukkigste. Voor de Nederlander Bo Bendsnyder duurde race maar kort, hij ging in ronde twee onderuit.

Brad Binder reed vrijwel de hele wedstrijd aan kop, maar wist geen gat te slaan met zijn achtervolgers. Die groep legde elkaar het vuur aan de schenen, maar valpartijen tot gevolg. Slechts 18 van de 29 gestarte coureurs kwamen over de finish.

Zes ronden voor het einde van de race pakte WK-leider Alex Marquez de leiding. Samen met Binder, Lorenzo Baldassarri en Fernandez streden ze om de koppositie. Met nog drie ronden te gaan gleed Baldassarri weg en nam Marquez in zijn val mee. Cruciaal, want daardoor lag Fernandez ineens aan kop. Hij won de race, met Binder en Luca Marini achter zich.

(Tekst gaat verder onder video)

Fernandez wint de Moto2-race

Fotofinish in de Moto3

De racedag in Assen begon met de Moto3-klasse. De Italiaan Tony Arbolino kwam net voor z'n landgenoot Lorenzo Dalla Porta over de finishlijn.

Voor Moto3-begrippen kreeg het publiek een overzichtelijke race voorgeschoteld. In de beginfase waren er weinig valpartijen; de hele groep bleef bij elkaar. Vooraan was het stuivertje wisselen om de koppositie: Kaito Toba, Niccolo Antonelli, Romano Fenati, Lorenzo Dalla Porta en Jakub Kornfeil kwamen allemaal even op kop te liggen.

Toen Kornfeil vanwege een tijdstraf naar plek drie zakte, ging de race tussen Dalla Porta en Arbolino. In de laatste ronde deed Arbolino een mooie inhaalactie en wist op het rechte stuk z'n voorsprong maar nét te behouden. Hij pakte daarmee de tweede zege van het seizoen. Overigens eindigde de Nederlandse wildcardcoureur Ryan van de Lagemaat als 22e.

Arbolini en Dalla Porta nek aan nek