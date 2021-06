Voormalig Emmen-spits Weghorst brult als leeuw na eerste treffer voor Oranje

Voormalig FC Emmen-spits Wout Weghorst imiteerde gisteravond een leeuw na zijn eerste treffer voor Oranje in het gewonnen oefenduel met Georgië (3-0), net als in maart toen hij voor VfL Wolfsburg in Bremen scoorde. Toen was hij boos dat bondscoach Frank de Boer hem niet had geselecteerd. Nu was hij de gelukkigste man van Enschede en wijde omgeving.

"Er kwamen tijdens het middageten ploeggenoten naar me toe", vertelde Weghorst na de laatste oefenwedstrijd voor het EK met een brede glimlach op zijn gezicht. "Die vroegen me om nog eens zo te juichen als ik zou scoren. Nou, dat heb ik maar gedaan. Verder was het vooral ontlading."

Tranen van geluk

De 28-jarige Weghorst kon wel janken toen hij in maart was gepasseerd voor de start van het WK-kwalificatietoernooi. De spits huilde tranen van geluk toen hij wel in beeld kwam voor de EK-selectie van Oranje. Wie had dat gedacht toen hij 5 jaar geleden nog bij Heracles voetbalde? Hier had hij altijd zo hard voor gewerkt.

Weghorst lijkt bij Oranje Luuk de Jong voorbij, na een goed seizoen voor Wolfsburg en twintig competitietreffers in de Bundesliga. Hij concurreert met Donyell Malen om een basisplaats en lijkt voorlopig een streepje voor te hebben op de spits van PSV. "Ik voelde dat het een speciale avond zou worden toen ik wakker werd", zei Weghorst over zijn 2-0 tegen Georgië. "En dat is het geworden."

'Woutje in Oranje'

Scoren voor Oranje, in Enschede nog wel. Nog geen 25 kilometer verwijderd van zijn geboorteplaats Borne, met familie en kind op de tribune. "Woutje in Oranje", zongen de supporters in de Veste. "Iedereen in het land lijkt het Weghorst te gunnen", zei Memphis Depay. "Wij praten veel samen, ook buiten de wedstrijd. Die 2-0 van hem hadden we ook getraind."

Weghorst in de spits bij Oranje, het is even wennen na centrumaanvallers als Marco van Basten, Dennis Bergkamp, Patrick Kluivert, Ruud van Nistelrooij en Robin van Persie in de nationale ploeg. Weghorst is geen sierlijke aanvaller. "Maar hij werkt voor iedere centimeter", zei De Boer. "En bij een spits gaat het vooral doelpunten. Daarom ben ik blij dat ik nu heb gescoord", zei Weghorst zelf.

Zondag in de basis?

De spits van Wolfsburg rekent zich nog niet rijk op weg naar de eerste wedstrijd van komende zondag op het EK tegen Oekraïne. "Ik moet afwachten wat de bondscoach beslist", zei hij over een mogelijke basisplaats. "Wout is een aanspeelpunt en Malen is sneller en zorgt voor een andere dynamiek", zei De Boer over zijn keuze voor de positie naast Depay voorin. "Ik zal mijn keuze ook van de tegenstander laten afhangen."