Vlag in top voor zorghelden: 'Medewerkers van onschatbare waarde'

Bij het provinciehuis, een aantal gemeentehuizen en locaties van Treant Zorggroep gaat vandaag de vlag in top om medewerkers in de zorg te eren voor hun harde werk tijdens de drukke coronaperiode. Ook bij ziekenhuislocatie Scheper in Emmen werden medewerkers vanochtend al op tijd in het zonnetje gezet.

"Het was een enorm pittig jaar voor jullie", vatte bestuursvoorzitter Paula Nelissen samen voor de hoofdingang van het ziekenhuis. "Vandaag gaan de vlaggen op alle locaties van Treant in top voor jullie."

Commissaris van de koning Jetta Klijnsma hijst de vlag bij het provinciehuis. "Zorgmedewerkers zijn in coronatijd van onschatbare waarde geweest en dat zijn ze nog steeds", zegt Klijnsma. "Ontzettend bedankt voor al jullie inspanningen, al die maanden lang." Ook bij de gemeentehuizen in het werkgebied van Treant - Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Hoogeveen, Emmen, Stadskanaal en Veendam - hangt vandaag de vlag uit.

Extra trots

"Ik kan niet genoeg benadrukken hoe blij we zijn met onze zorgprofessionals. Ze hebben een ongelooflijk zware tijd achter de rug", zegt Nelissen. "Wat me extra trots maakt is dat de kwaliteit van zorg, ondanks de druk op de zorg door corona, enorm hoog is. Dit blijkt wel doordat we onlangs op al onze locaties, zowel in het ziekenhuis als in de ouderenzorg, beoordeeld zijn op kwaliteit en met slag en wimpel zijn geslaagd."

Op sommige locaties van Treant gebeurt iets extra's vanochtend. Burgemeester Eric van Oosterhout en wethouder Raymond Wanders hesen de vlag bij woonzorgcentrum Holdert in Emmen-centrum en overhandigden gebak via een hoogwerker van de brandweer. Bij woonzorgcentrum Bilderdijk in Hoogeveen hijst burgemeester Karel Loohuis de vlag en komen leerlingen uit groep 7 van de Juliana van Stolbergschool dansen.

Klappende scholieren

Burgemeester Bert Bouwmeester van Coevorden hijst de vlag in Sleen bij woonzorgcentrum De Schoel. Leerlingen van groep 7 en 8 van obs De Akker komen klappen voor de medewerkers. Dat laatste gebeurde eerder vanochtend ook bij het ziekenhuis in Emmen. Daar klapten leerlingen van het nabijgelegen Esdal College.