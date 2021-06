Twee weekenden geen treinverkeer tussen Zwolle en Dalfsen

De werkzaamheden zijn in de weekenden van 12 en 13 juni en 26 en 27 juni. Door de eventuele vertraging is het onzeker of de gebruikelijke aansluiting op ander openbaar vervoer haalbaar is.

Arriva zet tussen Zwolle en Dalfsen bussen in. De vervoerder adviseert reizigers vooraf hun reis te plannen via de Arriva-app of in de reisplanner op arriva.nl.